В Торонто неизвестные открыли стрельбу на улице, погиб человек

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В крупнейшем канадском городе Торонто неизвестные открыли стрельбу на улице. По предварительным данным, погиб один человек, сообщает телеканал Global News со ссылкой на полицию.

Инцидент произошёл около 11:40 по местному времени (18:40 мск). Двое злоумышленников скрылись с места происшествия на автомобиле.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.