В Торонто неизвестные открыли стрельбу на улице, погиб человек

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В крупнейшем канадском городе Торонто неизвестные открыли стрельбу на улице. По предварительным данным, погиб один человек, сообщает телеканал Global News со ссылкой на полицию.
Инцидент произошёл около 11:40 по местному времени (18:40 мск). Двое злоумышленников скрылись с места происшествия на автомобиле.
Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.
Каждый подобный инцидент заставляет вспоминать жителей Канады о бойне, которую в конце апреля устроил "кровавый дантист" Габриэль Вортман. Он убил 21 человека и был ликвидирован полицией. После этого в стране запретили продажу автоматов.