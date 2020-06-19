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В Торонто неизвестные открыли стрельбу на улице, погиб человек

Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле.

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Видео © Twitter / selwynpieters

В крупнейшем канадском городе Торонто неизвестные открыли стрельбу на улице. По предварительным данным, погиб один человек, сообщает телеканал Global News со ссылкой на полицию.

Инцидент произошёл около 11:40 по местному времени (18:40 мск). Двое злоумышленников скрылись с места происшествия на автомобиле.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Каждый подобный инцидент заставляет вспоминать жителей Канады о бойне, которую в конце апреля устроил "кровавый дантист" Габриэль Вортман. Он убил 21 человека и был ликвидирован полицией. После этого в стране запретили продажу автоматов.

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