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Умершего в США сына Хрущёва похоронят в Москве

Причиной смерти стал преклонный возраст.

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Скончавшегося в США сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Сергея похоронят в российской столице. Об этом со ссылкой на его вдову Валентину Голенко сообщает KP.ru.

По словам третьей жены, 84-летний Сергей Хрущёв умер из-за возраста — "у него ушла сила". Когда пройдут похороны, Голенко уточнить не смогла.

Ну, когда на самолёте можно прилететь будет, тогда и привезу, — заявила собеседница.

Ранее правнучка Никиты Хрущёва Нина рассказала, что её родственник умер в городе Кранстоне, штат Род-Айленд.

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