Умершего в США сына Хрущёва похоронят в Москве

Скончавшегося в США сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Сергея похоронят в российской столице. Об этом со ссылкой на его вдову Валентину Голенко сообщает KP.ru.

По словам третьей жены, 84-летний Сергей Хрущёв умер из-за возраста — "у него ушла сила". Когда пройдут похороны, Голенко уточнить не смогла.

— Ну, когда на самолёте можно прилететь будет, тогда и привезу, — заявила собеседница.