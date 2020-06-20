Умершего в США сына Хрущёва похоронят в Москве

Скончавшегося в США сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Сергея похоронят в российской столице. Об этом со ссылкой на его вдову Валентину Голенко сообщает KP.ru.
По словам третьей жены, 84-летний Сергей Хрущёв умер из-за возраста — "у него ушла сила". Когда пройдут похороны, Голенко уточнить не смогла.
— Ну, когда на самолёте можно прилететь будет, тогда и привезу, — заявила собеседница.
Ранее правнучка Никиты Хрущёва Нина рассказала, что её родственник умер в городе Кранстоне, штат Род-Айленд.