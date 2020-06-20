"Три дня жена не спала и плакала". У известных блогеров пытаются отнять квартиру — видео

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Известные блогеры Дмитрий и Алла Земсковы восемь лет копили на квартиру в подмосковном Реутове. Однако после заветной покупки супруги узнали о поданном на них иске. Одна из предыдущих фирм-владельцев их жилья обанкротилась, и теперь её кредиторы пытаются отсудить жилплощадь для возврата долгов.

По словам пары, провести полную проверку квартиры они не успели, так как продавец их торопил, заявив, что есть другой покупатель на эту квартиру. Об иске Земсковы узнали случайно из сообщения от адвоката другой семьи, столкнувшейся с такой же проблемой.

— Три дня у меня жена просто не спала — плакала. Потому что, вы понимаете, можно оказаться просто на улице, — рассказал Лайфу Дмитрий.

По словам пары, как только они оплатили квартиру, в суд сразу же был подан иск об изъятии недвижимости.

— Они дождались момента после продажи, после подписания документов, момента, как мы зарегистрировались в квартире. В эти две недели они как раз подали иск. Сейчас много мутных тем всплывает. Мошенническая схема, самая настоящая. Мы не только одни такие, а порядка 130 квартир попали под такую раздачу, — отметила Алла.