"Правильное решение". Джоли раскрыла причину развода с Питтом

Анджелина Джоли в интервью Vogue назвала причину развода с актёром Брэдом Питтом.

— Я рассталась ради благополучия моей семьи. Это было правильное решение, — заявила актриса.

Джоли отметила, что продолжает концентрироваться на "исцелении" детей. По словам американки, в средствах массовой информации наследники видят ложь о себе — некоторые журналисты попросту воспользовались молчанием актрисы. Анджелина регулярно напоминает детям, что у них есть своя правда и свои головы на плечах.

— На самом деле, это шесть очень смелых, очень сильных молодых людей, — призналась бывшая супруга Брэда Питта.