"Правильное решение". Джоли раскрыла причину развода с Питтом

Анджелина Джоли в интервью Vogue назвала причину развода с актёром Брэдом Питтом.
— Я рассталась ради благополучия моей семьи. Это было правильное решение, — заявила актриса.
Джоли отметила, что продолжает концентрироваться на "исцелении" детей. По словам американки, в средствах массовой информации наследники видят ложь о себе — некоторые журналисты попросту воспользовались молчанием актрисы. Анджелина регулярно напоминает детям, что у них есть своя правда и свои головы на плечах.
— На самом деле, это шесть очень смелых, очень сильных молодых людей, — призналась бывшая супруга Брэда Питта.
Ранее Джоли рассказала, что расставание с мужем оставило шрамы, в том числе и видимые. Актёры поженились в 2014 году после семи лет совместной жизни. Их брак продлился недолго — в 2016 году Джоли подала на развод, запустив мучительный процесс, продлившийся почти три года.