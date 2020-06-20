Молния убила табун лошадей в Казахстане — видео

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Разряд молнии убил 69 лошадей в Каркаралинском районе Карагандинской области Казахстана. О трагическом происшествии рассказали в областном департаменте по ЧС.
— Возле села Жарлы, на озере Кайындыколь, в результате разряда молнии погибло 69 голов лошадей, — отметили в ведомстве.
Как уточняет портал zakon.kz, в погибшем табуне было 20 жеребят. Жители села считают убытки, так как скот их кормил.
Ранее сообщалось, что шестилетний ребёнок погиб от удара молнии в Санкт-Петербурге.