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Работающим пенсионерам продлят электронные больничные

Речь идёт о жителях тех регионов, где продолжают действовать введённые из-за коронавируса ограничения.

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Фото © ТАСС / Александр Щербак

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним. Об этом сообщается в постановлении, размещённом на сайте кабмина.

Продлить электронные больничные смогут граждане возрастом от 65 лет, которые не находятся в отпуске, не перешли на удалённую работу и соблюдают режим самоизоляции. Речь идёт о жителях регионов, где продолжают действовать ограничения.

Как и предыдущие больничные, новые электронные будут выплачены из средств Фонда социального страхования. Деньги поступят напрямую работникам.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил положение о едином реестре социально ориентированных некоммерческих организаций для их государственной поддержки.

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