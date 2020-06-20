Работающим пенсионерам продлят электронные больничные

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним. Об этом сообщается в постановлении, размещённом на сайте кабмина.

Продлить электронные больничные смогут граждане возрастом от 65 лет, которые не находятся в отпуске, не перешли на удалённую работу и соблюдают режим самоизоляции. Речь идёт о жителях регионов, где продолжают действовать ограничения.

Как и предыдущие больничные, новые электронные будут выплачены из средств Фонда социального страхования. Деньги поступят напрямую работникам.