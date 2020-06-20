Johnson & Johnson снимет с продажи косметику, осветляющую кожу

Американская компания Johnson & Johnson снимет с продажи осветляющую тон кожи косметику в странах Азии и Ближнего Востока. Об этом пишет New York Times.
Представители производителя отметили, что в ходе обсуждения линеек Neutrogena и Clean & Clear выяснилось, что некоторые продукты для выведения чёрных точек "производили впечатление, будто светлая и белая кожа лучше, чем естественный оттенок кожи" жителей разных стран.
— Это никогда не было нашим намерением, здоровая кожа — красивая кожа, — подчеркнули в Johnson & Johnson.
В компании уточнили, что с полок магазинов в скором времени исчезнут продукты Neutrogena Fine Fairness и Clear Fairness.
Тема расизма стала особо актуальной в США и во всём мире после того, как жёсткие действия американских полицейских при задержании темнокожего Джорджа Флойда привели к его смерти. Инцидент спровоцировал массовые протесты и в Штатах, и за их пределами. На их фоне всемирную популярность приобрёл лозунг Black Lives Matters, призывающий прекратить расистский произвол и запретить правоохранителям применять смертельные приёмы против граждан.