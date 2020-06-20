В США откажутся от названия эскимо, чтобы не унижать эскимосов

На фоне демонстраций против расизма в США компания Dreyer's выступила с заявлением о смене названия своего фирменного эскимо. Подобное решение принято, чтобы не унижать эскимосов — коренных народов Гренландии, канадского Нунавута, Аляски и восточного края Чукотки.
— Мы привержены делу достижения расового равноправия и считаем данный термин уничижительным, — приводит The Wall Street Journal слова главного маркетолога компании Элизабелл Маркес.
Десерт под названием Eskimo Pie был придуман в 1920 году владельцем фабрики сладостей Кристианом Нелсоном и кондитером Расселом Стовером. Они запатентовали изобретение 24 января 1921 года. Компания Dreyer's приобрела предприятие Нелсона в 2007 году.
В логотипе продукта используется образ эскимоса. На нём изображён мальчик в традиционной одежде народов Севера — меховой кухлянке.
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Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Напомним, массовые акции протеста в США вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате жёсткого задержания полицейскими. Он скончался в реанимации. Позже протестные акции начались и в других странах. Новая волна демонстраций началась после того, как скончался ещё один темнокожий, Рейшард Брукс, уснувший пьяным на парковке в своей машине. Сотрудники правопорядка ранили его при задержании. Одному из офицеров грозит смертная казнь.