Госдеп США заявил, что новое соглашение о контроле над вооружениями должно охватывать Россию и Китай

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли поддержал мнение министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичуса о том, что новое соглашение в рамках СНВ-3 должно включать в себя ядерные арсеналы России и Китая.

— Полностью согласен с министром иностранных дел Литвы. Новый контроль над вооружениями, безусловно, должен включать Россию и Китай, охватывать все их ядерные арсеналы, — написал дипломат в "Твиттере".

Ранее глава МИД Литвы Линкявичюс на своей странице заявил, что поддерживает усилия Соединённых Штатов и НАТО и настаивает на том, чтобы новое соглашение охватывало оружие РФ и КНР, в том числе нестратегическое.

Биллингсли добавил, что считает Литву сильным союзником и другом Америки и альянса. США по-прежнему требуют присутствия Китая для продления договора и полагают, что Москва должна убедить Пекин начать переговоры, поскольку для неё соглашение является более выгодным, чем для Вашингтона.

Дипломат добавил, что Россия в целом выполняла соглашения, однако в 2000-х годах вступила в фазу "агрессивного соперничества" и нарушения договорённостей.

— В то время, когда Соединённые Штаты стремятся создать новый трёхсторонний механизм контроля над вооружениями, в соответствии с которым и Россия, и Китайская Народная Республика войдут в соглашение об ограничении ядерных арсеналов, чтобы предотвратить ядерную гонку вооружений, эти вызывающие беспокойство тренды в российских нарушениях представляют собой большой вызов, — заключил спецпредставитель.

В свою очередь, Госдеп США заявил, что 22–23 июня состоятся переговоры Биллингсли и заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова на тему возможности заключения нового договора в рамках СНВ-3. Приглашение принять участие во встрече направлено и китайской стороне.

— Соединённые Штаты направили открытое приглашение Китайской Народной Республике присоединиться к дискуссиям и чётко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, — отмечается в заявлении Госдепа.

Американское ведомство также опубликовало отчёт о соблюдении обязательств по контролю за ядерными вооружениями со стороны СССР и России за последние 35 лет. Его автор, помощник госсекретаря по нераспространению Кристофер Форд, отмечает, что РФ, несмотря на готовность к переговорам, относится к своим обязательствам как к неким возможным вариантам, особенно когда речь идёт о выгоде и конфронтации с оппонентами.