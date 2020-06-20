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Замминистра строительства Иркутской области обвинили в получении взятки в два миллиона рублей

Чиновница заключена под стражу.

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Первый заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Ирина Худякова обвиняется в получении взятки в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

По версии следствия, чиновница в октябре 2016 года, работая в Администрации Иркутска, получила взятку от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.

Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере". Обвиняемая заключена под стражу. Расследование дела продолжается.

Ранее в Москве арестовали чиновника Минпромторга по делу о взятке.

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