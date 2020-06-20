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Российские специалисты ликвидируют последствия утечки топлива на космодроме Куру

Происшествие случилось в конце мая.

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Фото © Facebook / CSG Centre spatial guyanais

Специалисты из России устраняют последствия утечки топлива из разгонного блока "Фрегат" на космодроме Куру во Французской Гвинее. Об этом сообщил представитель пресс-службы "Роскосмоса".

Это достаточно длительная процедура, но после неё появится возможность определить пути устранения проблемы, — приводит слова представителя РИА "Новости".

Об инциденте с российским разгонным блоком "Фрегат" стало известно 29 мая. Французская сторона сообщила о периодическом срабатывании сигнализации системы обнаружения паров окислителя — азотного тетраоксида — в месте хранения блока. Специалисты прибыли на космодром 6 июня.

Ранее сотрудники французской компании были вынуждены покинуть космодром Куру из-за угрозы коронавируса.

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