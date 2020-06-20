Российские специалисты ликвидируют последствия утечки топлива на космодроме Куру

Специалисты из России устраняют последствия утечки топлива из разгонного блока "Фрегат" на космодроме Куру во Французской Гвинее. Об этом сообщил представитель пресс-службы "Роскосмоса".

— Это достаточно длительная процедура, но после неё появится возможность определить пути устранения проблемы, — приводит слова представителя РИА "Новости".

Об инциденте с российским разгонным блоком "Фрегат" стало известно 29 мая. Французская сторона сообщила о периодическом срабатывании сигнализации системы обнаружения паров окислителя — азотного тетраоксида — в месте хранения блока. Специалисты прибыли на космодром 6 июня.