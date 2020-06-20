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СМИ: Илон Маск продал свой особняк в Лос-Анджелесе за $29 млн

В районе, где находится дом, Маску принадлежит ещё пять объектов.

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Фото © Dirt.com

Американский предприниматель Илон Маск успешно завершил сделку по продаже одного из своих особняков в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Дом был продан за 29 миллионов долларов китайскому бизнесмену и основателю компании NetEase Уильяму Лэй Дину.

Фото © Dirt.com

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Отмечается, что в особняке семь спален, двухэтажная библиотека, домашний кинотеатр, спортзал и бассейн. На территории здания есть пятиместный гараж, теннисный корт и фруктовый сад. Предприниматель приобрёл дом в 2012 году у одного из основателей хедж-фонда Canyon Capital Advisors, Митчела Джулиса, за 17 миллионов долларов и существенно реконструировал его.

Маск выставил этот особняк на продажу в мае за 30 миллионов долларов. В элитном районе Бель-Эйр, где находится проданный дом, предпринимателю принадлежит ещё пять объектов недвижимости, один из которых он использует в качестве школы для своих детей.

В мае на странице Маска в "Твиттере" появилось несколько загадочных записей, в которых он пообещал распродать всё своё имущество. Он объяснял это желанием упростить себе жизнь, сохранив лишь то, что вызывает сентиментальные чувства.

Ранее депутат Михаил Дегтярёв назвал Маска "очень талантливым мужиком".

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