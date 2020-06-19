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Депутат Дегтярёв: Илон Маск — очень талантливый мужик

Гость шоу "Дайте сказать" с большой симпатией относится к американскому инженеру и миллиардеру. По его словам, некоторым функционерам "Роскосмоса" есть чему у него поучиться.

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Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв в шоу "Дайте сказать" выразил своё отношение к Илону Маску.

Он очень талантливый мужик, большая умница, — отметил депутат. — Я вхожу в Общественный совет "Роскосомоса", и, может, Дмитрию Олеговичу (Рогозину. — Прим. ред.) это не понравится, но я считаю, что Маск вместе с командой ребят из Пентагона и НАСА, которые стояли у него за спиной, вернул Америку на орбиту.

Комментируя последние достижения американского специалиста, в том числе успешный запуск Crew Dragon, Дегтярёв отметил, что России стоит "не сарказмом заниматься", а "всыпать как следует тем, кто там [в "Роскосмосе"] работает".

Я не про Рогозина, он толковый менеджер. Надо молодёжь привлекать в "Роскосмос", — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал молодёжи читать классическую литературу и воспоминания основателя космической компании SpaceX Илона Маска. Представитель Кремля считает достойными уважения смелость, предприимчивость и талант главы Tesla.

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