Депутат Дегтярёв: Илон Маск — очень талантливый мужик

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв в шоу "Дайте сказать" выразил своё отношение к Илону Маску.

— Он очень талантливый мужик, большая умница, — отметил депутат. — Я вхожу в Общественный совет "Роскосомоса", и, может, Дмитрию Олеговичу (Рогозину. — Прим. ред.) это не понравится, но я считаю, что Маск вместе с командой ребят из Пентагона и НАСА, которые стояли у него за спиной, вернул Америку на орбиту.

Комментируя последние достижения американского специалиста, в том числе успешный запуск Crew Dragon, Дегтярёв отметил, что России стоит "не сарказмом заниматься", а "всыпать как следует тем, кто там [в "Роскосмосе"] работает".

— Я не про Рогозина, он толковый менеджер. Надо молодёжь привлекать в "Роскосмос", — добавил он.