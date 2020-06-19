"Вашими молитвами". Боярский рассказал Лайфу подробности "минирования" своей дачи

Актёр Михаил Боярский, чью дачу накануне "заминировали", принял тревожное сообщение с христианским смирением. Артист рассказал Лайфу, что полиция никакой угрозы взрыва на участке не обнаружила, а сам он, как и его близкие, в полном порядке. Боярский добавил, что не держит зла на тех, кто решил так неудачно пошутить.