Михаил Дегтярёв: Отрасль выездного туризма прикажет долго жить в ближайшие годы

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв призвал туроператоров, отельеров и перевозчиков "посмотреть внутрь России". По его словам, пандемия создала уникальные условия для развития внутреннего туризма и не воспользоваться этим было бы непрагматично.

— Я в принципе считаю, что выездной туризм как отрасль прикажет долго жить в ближайшие годы. Интенсивность передвижения по планете будет снижаться, — отметил Дегтярёв в шоу "Дайте сказать!".

Он отметил, что государство заинтересовано сделать всё возможное, чтобы как можно больше людей поехали отдыхать по России за как можно меньшие деньги.

— Государство будет субсидировать перевозчикам деньги на то, чтобы доставить вас, а может, всех нас из Москвы условно в Барнаул, в Иркутск — на Байкал, на Дальний Восток и таким образом разгонять эту машину, — пояснил он.

Напомним, что, по расчётам Ростуризма, с 1 июля жители России смогут свободно путешествовать по стране с соблюдением всех мер безопасности. Кстати, самыми востребованными курортными городами России оказались Симферополь, Сочи, Краснодар и Анапа. В приоритете у путешественников остались Москва и Санкт-Петербург.