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Михаил Дегтярёв: Отрасль выездного туризма прикажет долго жить в ближайшие годы

Гость шоу "Дайте сказать!" уверен, что участникам рынка стоит начинать переориентацию уже сейчас.

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Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв призвал туроператоров, отельеров и перевозчиков "посмотреть внутрь России". По его словам, пандемия создала уникальные условия для развития внутреннего туризма и не воспользоваться этим было бы непрагматично.

Я в принципе считаю, что выездной туризм как отрасль прикажет долго жить в ближайшие годы. Интенсивность передвижения по планете будет снижаться, — отметил Дегтярёв в шоу "Дайте сказать!".

Он отметил, что государство заинтересовано сделать всё возможное, чтобы как можно больше людей поехали отдыхать по России за как можно меньшие деньги.

Государство будет субсидировать перевозчикам деньги на то, чтобы доставить вас, а может, всех нас из Москвы условно в Барнаул, в Иркутск на Байкал, на Дальний Восток и таким образом разгонять эту машину, — пояснил он.

Напомним, что, по расчётам Ростуризма, с 1 июля жители России смогут свободно путешествовать по стране с соблюдением всех мер безопасности. Кстати, самыми востребованными курортными городами России оказались Симферополь, Сочи, Краснодар и Анапа. В приоритете у путешественников остались Москва и Санкт-Петербург.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал россиян в этом году провести отпуск на родине, потому что для этого есть все условия, и открыть для себя Россию.

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