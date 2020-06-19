Семье из Оренбуржья вернули четверых детей, которых силой забрали из-за ветхого дома

— Всё хорошо. Забрали детей. Дети рады были. Дети пока сейчас в Орске, а мы [с женой] по делам. Мы в Тюльпанный вот едем по поводу ремонта дома , — рассказал глава семейства.

Алёна и Николай боролись за возвращение двух дочерей и двух сыновей почти три недели. В конце мая у матери силой вырвали детей из рук и увезли из-за аварийного состояния их дома. Районные власти узнали об угрозе обрушения потолка в здании и пошли "лёгким" путём — постановили "спасти" малышей от опасности. Чтобы вернуть малышей, родители узаконили свои отношения в загсе и начали заниматься ремонтом.