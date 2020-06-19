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Л — логика. Муж избил пьяную жену, чтобы она смогла пойти на работу — видео

Из-за большого количества выпитого женщина уснула, но, чтобы привести возлюбленную в чувства, супруг ударил её головой о бордюр.

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Видео © VK / Москва Russian Federation

На Таганской улице в Москве мужчина избил свою супругу, которая до беспамятства напилась на корпоративе и была не способна даже самостоятельно идти. По словам очевидца, муж объяснял, что "им ехать в Подольск, а жене завтра на работу".

Он пытался поставить женщину на ноги, но ничего не вышло. Затем, видимо, для пробуждения он ударил её головой о бордюр. Это тоже не сработало, поэтому супруг пустил в ход кулаки. Заметив съёмку, он подошёл к свидетелю происходящего и что-то попытался объяснить. История закончилась тем, что женщина смогла подняться и уйти под руку с мужем.

Телеканал "360" сообщил, что в ГУ МВД России по Москве уже заинтересовались опубликованными в Сети кадрами. Полиция начала проверку по данному факту.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, снятое камерой наблюдения в лифте жилого дома в Октябрьском районе Красноярска. На записи женщина стоит с маленьким ребёнком и наносит ему несколько ударов, отчего тот ударяется головой о дверь и падает. Ранее СКР установил личность героини скандального ролика.

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