Л — логика. Муж избил пьяную жену, чтобы она смогла пойти на работу — видео

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На Таганской улице в Москве мужчина избил свою супругу, которая до беспамятства напилась на корпоративе и была не способна даже самостоятельно идти. По словам очевидца, муж объяснял, что "им ехать в Подольск, а жене завтра на работу".

Он пытался поставить женщину на ноги, но ничего не вышло. Затем, видимо, для пробуждения он ударил её головой о бордюр. Это тоже не сработало, поэтому супруг пустил в ход кулаки. Заметив съёмку, он подошёл к свидетелю происходящего и что-то попытался объяснить. История закончилась тем, что женщина смогла подняться и уйти под руку с мужем.

Телеканал "360" сообщил, что в ГУ МВД России по Москве уже заинтересовались опубликованными в Сети кадрами. Полиция начала проверку по данному факту.