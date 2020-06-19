Россиянам рассказали, какую погоду ждать в июле

Второй месяц лета для европейской части России может стать таким же жарким и сухим, как и первый. Об этом заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала в беседе с "Российской газетой".

Выше нормы, по её словам, температура ожидается в Поволжье, центральной части и на юге. Там столбики термометра в июле будут прогреваться до 28–29 градусов, на курортах Краснодарского края и в Крыму — от 28 до 33 градусов. Аналогичную погоду обещают и москвичам. Днём средняя температура в столице будет достигать 22–28 градусов, а ночью — от 12 до 17 градусов.

Помимо европейской части страны жарким июль обещает быть также в Сибири, Якутии, на Алтае и Камчатке. А вот более прохладный, но всё равно в пределах температурной нормы, второй месяц лета прогнозируется в Приморье и Хабаровском крае. Ниже нормы, по словам синоптика, температура в июле будет в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской, Курганской и Тюменской областях.