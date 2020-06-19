"Социальный расизм". Прилепин раскритиковал Боню за слова о "нищебродах и алкоголиках"

Писатель Захар Прилепин назвал "социальным расизмом" заявление бывшей участницы "Дома-2" Виктории Бони, которая ранее выступила против повышения МРОТ, назвав это "раздачей денег всяким алкоголикам и нищебродам".

— Наши провинциальные покорители и покорительницы олимпов презирают оставшихся на дне. "Если человек зарабатывает десятку, — говорит Боня, — он должен зарабатывать десятку". Десятку тысяч рублей. Это гениально. Никакой Тайсон, никакая Рианна никогда не скажут ничего подобного. Социальный расизм. Буржуазия российского разлива, — написал он в своём телеграм-канале.

Писатель данным замечанием сравнил поведение российских звёзд шоу-бизнеса и американских знаменитостей. По его мнению, вторые, добившись успеха, не позволят себе относиться негативно к тем, кто не достиг такого же положения в жизни.

— Вышедшие с низов своего гетто, они считают своим долгом слать приветы своим братьям, оставшимся внизу, в нищете. Они знают, что такое Господь, что такое удача, что такое дно, — добавил Прилепин, говоря об афроамериканских звёздах кино, спорта и эстрады.