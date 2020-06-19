Избивала и запирала в погребе. На Алтае бабушка-садистка полтора месяца истязала семилетнего внука

Жительница города Горняка полтора месяца мучила родного семилетнего внука: она избивала мальчика, связывала его и запирала в погребе. Следователи возбудили против пожилой женщины уголовное дело сразу по двум статьям: "Истязание несовершеннолетнего" и "Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего".

— С мая по июнь 2020 года подозреваемая истязала своего семилетнего внука, находящегося у неё под опекой: неоднократно применяла в отношении него физическое и психическое насилие. Кроме того, женщина удерживала мальчика в погребе дома, связывала руки и ноги, — рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

После того как факт насилия и издевательств вскрылся, ребёнка у пенсионерки забрали. Решается вопрос об изъятии мальчика из семьи и помещении в социальное учреждение. Причины столь жестокого отношения бабушки к родному внуку не уточняются. Сейчас следователи выясняют остальные подробности истязания ребёнка. Расследование уголовного дела в отношении пенсионерки продолжается.