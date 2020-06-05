Вместо "Ангары" у России могла быть своя многоразовая ракета. Но "Роскосмос" её не выбрал

В 2011 году многоразовая ракета "Россиянка" могла стать основной перспективой отечественной космонавтики. Но руководство "Роскосмоса" сделало ставку на "Ангару". В России задолго до SpaceX разработали сразу несколько проектов, которые предусматривали возвращение первой ступени или даже всей ракеты целиком.

Made in USSR

В качестве вступления: друзья основателя SpaceX рассказывали, что во времена оные они часто заставали его с каким-то пожелтевшим советским учебником. При первом же интервью обязательно спросим: неужели на русском читал?

Фото © "Буран"

Разработка ГК-175 (или "Энергия-2") — советский проект полностью многоразового космического транспорта. По бокам — блоки первой ступени. Они все крылатые, все возвращаются на Землю, как и основная ракета, то есть — вторая ступень. Садятся горизонтально, "по-самолётному".

Многоразовые средства выведения — это перспективное направление, которое будет развиваться, безусловно. Рано или поздно мы получим такие системы Андрей Борисенко Лётчик-космонавт, Герой России

Используя одну и ту же технику несколько раз, мы существенно сокращаем стоимость производства. Это всё равно что запустить серийное производство автомобилей — первая опытная модель будет, естественно, дорогой, а потом по мере выпуска новых моделей стоимость уменьшается. Главная проблема — добиться истинной многоразовости, когда межполётное обслуживание будет сведено к минимуму и потребует минимальных затрат Александр Железняков Академик космонавтики, действительный член Академии космонавтики имени Циолковского

"Энергия-2" пополнила список забытых космических проектов: пока разбирались с финансированием, распался Советский Союз. Дальше начинаются чудеса: в лихие 90-е в Государственном ракетном центре имени академика В.П. Макеева без всякой господдержки создают проект — внимание — ОДНОСТУПЕНЧАТОЙ МНОГОРАЗОВОЙ космической ракеты. Вот она.

Иллюстрация к проекту одноступенчатой многоразовой ракеты КОРОНА. Фото © Wikipedia

На сегодняшний день это всё ещё считается не совсем оправданным: чтобы возить за собой ускоритель и запас топлива (которого должно хватить и на возвращение), ракету пока что приходится делать довольно-таки тяжёлой: в последнем варианте стартовая масса — 295 тонн. И это при том, что основной конструкционный материал — углепластик. А полезного груза она при этом может поднять лишь семь тонн. Однако разработчики убеждены: это венец эволюции космических ракет. Кстати, её название — КОРОНА. Может быть, эта ракета просто опередила время?

Это всё системы, которые находятся на этапе эскизного проектирования, до их эксплуатации ещё достаточно далеко. Работы в этом направлении идут. Я пока не вижу такого перспективного, прорывного проекта, это всё на уровне рассуждений. О перспективности и эффективности можно будет говорить, когда появится опытный экземпляр Александр Железняков Академик космонавтики, действительный член Академии космонавтики имени Циолковского

Время действовать

А мы с вами поворачиваем колесо новой истории дальше и попадаем в 16 июня 2001-го в пригород Парижа. Там открывается Международный авиакосмический салон Ле-Бурже.

Макет многоразового ракетного ускорителя "Байкал" на выставке во Франции, 2001 год. Фото © ТАСС / Александр Кондрашов

Многоразовый ракетный ускоритель "Байкал" — разработка Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева и научно-производственного объединения "Молния". По сути — крылатая первая ступень ракеты-носителя, которая (вспоминаем советские разработки) после вывода на орбиту полезного груза самостоятельно приземляется на аэродроме в качестве беспилотника.

В октябре того же года в Москву приезжает Илон Маск. Хочет купить в России сразу три ракеты. Что интересно, не космические, а боевые: межконтинентальные баллистические. Почему сделка не состоялась, отдельный разговор. Сейчас же нам важно то, что в 2005 году он официально и публично объявляет, что построит fully reusable rocket — полностью многоразовую ракету. Спустя ещё пять лет произошёл первый запуск Falcon 9. Правда, пока ещё не fully reusable, но тем не менее.

Чуть позже, в 2011 году, в России проходит конкурс на разработку многоразовой ракетно-космической системы первого этапа. Участвуют три компании, но одна из них сошла с дистанции — ракетно-космический центр "Прогресс" (тогда — ЦСКБ "Прогресс"). Они хотели предложить построить многоразовую ракету на базе "Русь-М", её разработка как раз незадолго до этого прекратилась из-за нехватки финансирования. Дать проекту ещё один шанс не удалось — организаторы конкурса не одобрили заявку на участие из-за нарушений. Итого оставалось двое конкурентов: вышеупомянутый "Байкал" вкупе с "Ангарой" и ракета под названием "Россиянка" — ещё одно детище создателей КОРОНЫ.

Первая ступень этой ракеты возвращается вертикально благодаря возможности повторного включения штатных двигателей — это одна из "фишек", которыми сейчас гордятся в SpaceX. "Россиянка" сравнительно экологична — вместо керосина использует природный газ. При этом есть возможность летать и на водороде. Тем не менее что-то всё же не устроило "Роскосмос", и выбор пал на "Байкал-Ангару".

Тогда главой федерального космического агентства был экс-заместитель министра обороны России генерал Владимир Поповкин. Он проработал на этом посту два года. Стоит отметить, что сменивший его Олег Остапенко тоже недолго возглавлял "Роскосмос" и за последние полтора десятка лет в госкорпорации в общей сложности пять раз менялось руководство.

Как бы там ни было, после победы "Байкала-Ангары" не сообщали о каких-либо испытаниях возвращаемой ступени. И даже одноразовая "Ангара" с тех пор стартовала лишь дважды: "Ангара-1.2ПП" в июле 2014 года совершила суборбитальный демонстрационный полёт, а тяжёлую версию — "Ангару А-5" — запустили спустя полгода.

Полагаю, всё-таки изготовителям ракет выгоднее производить одноразовые системы, они за это получают больше денег. Если идёт государственный заказ, то удобнее получать заказ, производить, получать деньги и не особенно заморачиваться проблемами Александр Железняков Академик космонавтики, действительный член Академии космонавтики имени Циолковского

Аналогичной версии придерживается и популяризатор космонавтики, основатель проекта "Открытый космос" Виталий Егоров.

У "Роскосмоса" нет никакой мотивации снижать стоимость запусков и стремиться к дешевизне — государство заплатит всё равно Виталий Егоров Основатель проекта "Открытый космос", популяризатор космонавтики

А меж тем машина времени переносит нас в 22 декабря 2015 года, чтобы мы полюбовались, согласитесь, красивым зрелищем: первым в истории приземлением первой ступени американского "Сокола 9".

Впрочем, эксперты смотрят на это спокойно. Академик Железняков подчеркнул, что заявленные аргументы в пользу экономии многократного запуска ракетной ступени всё же сильно преувеличены, а к качеству ракет после их возвращения остаются вопросы.

Маск использовал некоторые ступени уже по пять раз, но всё равно говорить о кардинальном уменьшении стоимости нельзя. Если одна ракета будет летать не менее 10–15 раз, можно говорить об экономии в 15–20%. А это всё-таки не разы, не многократное снижение стоимости вывода груза на орбиту. Перед повторным использованием ракету нужно проверить. Если ракета в хорошем состоянии, то потребуется меньше времени и денег. Если она получила при посадке какие-то повреждения, то уже затраты возрастают. Всё-таки с каждым полётом их надёжность уменьшается. А надёжность в космической технике — один из важнейших критериев безаварийной работы Александр Железняков Академик космонавтики, действительный член Академии космонавтики имени Циолковского

В то же время популяризатор космонавтики Виталий Егоров считает, что Маску удалось добиться максимальной экономической эффективности проектов SpaceX.

Первое выдающееся достижение Илона Маска не в том, что он научил ракету садиться на ноги, а в том, что он сделал ракету дешевле русских. При этом, думаю, все понимают разницу в зарплате между американским инженером и российским инженером. Обычно это объясняют тем, что ему Пентагон и NASA платят. Но они ему платят в два или более раза меньше, чем они платят конкурентам Маска — Boeing, Lockheed Martin, им платят намного больше, и они делают намного дороже Виталий Егоров Основатель проекта "Открытый космос", популяризатор космонавтики

При этом, как отметил Егоров, даже сравнительно недорогие возвращаемые ракеты выгодны только при определённом — довольно большом — количестве запусков. Именно поэтому глава SpaceX бьётся за каждый заказ, подчеркнул эксперт.

Итого мы имеем: разработки, которые остаются на бумаге, и почти полное отсутствие интереса к ним на государственном уровне. Впрочем, в 2018 году в Центре имени Хруничева объявили о "возрождении" проекта многоразовой "Ангары" и упомянули, что она будет крылатой: "Байкал" остался в прошлом, но стал прототипом для следующих разработок. На его основе Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева создал новую версию возвращаемой ракеты — "Крыло-СВ". Её полноценные испытания намечены на 2022–2023 годы. Возобновилась и работа над проектом "КОРОНА". Однако эксперты не ожидают скорого появления таких ракет: пока полёт научной мысли тормозят приземлённые расчёты.