"Ради бога, кого-нибудь вызывай". Мать убитой Лизы Хлюпиной просила помощи у брата за минуты до расстрела

В ту роковую минуту, когда к убитой Лизе Хлюпиной пришёл бывший возлюбленный Севастьян П., её мама Светлана разговаривала по видеосвязи со своим братом Виталием. В ходе звонка женщина обратилась к дочери и сообщила, что в дверь звонит Севастьян, сообщает Mash.

— Лиза пошла и открыла ему зачем-то дверь, хотя он грозил ей, что убьёт. И вдруг Лиза начала кричать и визжать, видимо, он её избивать начал. Света начала кричать тоже. Говорит: "Виталий, ради бога, кого-нибудь вызывай, здесь же ребёнок, Виталий!" Потом телефон обрубился — и всё, — вспоминает мужчина.

После этих слов Виталий больше не смог дозвониться до сестры. По словам мужчины, бывший возлюбленный Лизы уже давно грозил ей смертью.

Кроме того, по словам мужчины, на протяжении 20 минут ему пришлось объяснять экстренным службам, что его родным угрожает опасность и им срочно нужна помощь. Всё это время Виталия успокаивали, что с его сестрой и племянницей, вероятно, ничего страшного не случится.