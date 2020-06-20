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Более 70% американцев выступили против денежной компенсации афроамериканцам за рабство

Среди тех, кто проголосовал за выплаты, большинство составили темнокожие.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Morry Gash

Большинство жителей США против выплат компенсации афроамериканцам за рабство в отношении их предков. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на данные опроса исследовательской службы Ipsos.

Против этой идеи высказалось сразу 73% принявших участие в голосовании. А за выплаты афроамериканцам из федерального бюджета страны выступило 26% респондентов, причём большинство из них сами темнокожие граждане.

Также в опросе рассматривалось возможное переименование военных баз, получивших имена генералов Конфедерации, участвовавших в Гражданской войне. Против изменений выступило 56% респондентов, обратного мнения придерживается 42%.

Всего в голосовании приняли участие 727 человек.

Напомним, в США вспыхнули массовые акции протеста после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате жёсткого задержания полицейскими. Он скончался в реанимации. Позже протестные акции начались и в других странах. Новая волна демонстраций началась после того, как скончался ещё один темнокожий, Рейшард Брукс, уснувший пьяным на парковке в своей машине. Сотрудники правопорядка ранили его при задержании. Одному из офицеров грозит смертная казнь.

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