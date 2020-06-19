Зачем США бомбили Антарктиду ядерными бомбами? Операции "Аргус" и "Высокий прыжок"

Во времена Второй мировой войны Антарктида стала местом интереса разных государств — все они вдруг неожиданно озаботились распространением на южный континент своего влияния. Главными конкурентами в этой борьбе стали Германия, Великобритания и США.

Операция "Новая Швабия" и "Табарин"

В 1938 году к Антарктиде отправилась экспедиция нацистов. Официально в неё входил лишь один корабль — "Швабия" — под командованием адмирала Альфреда Ричера. Корабль нёс на борту два самолёта для воздушной разведки. Есть предположение, что "Швабию" скрытно сопровождали военные корабли Германии, которые не только несли охранную функцию, но и везли оборудование. Возможно, основной задачей "Швабии" было основать на берегу Земли Королевы Мод базу для освоения континента, который ещё никому не принадлежал. Известно, что нацисты занимались картографированием Антарктиды и открыли оазис Ширмахера (сейчас там находится российская станция "Новолазоревская" и индийская "Майтри").

Фото © Wikipedia

В 1943 году, в разгар военных действий, Великобритания решила послать в Антарктиду якобы сугубо гражданскую экспедицию, которая должна была заниматься изучением лишайников и губок.

Если о деятельности нацистов по постройке базы "Новая Швабия" мы ничего конкретного до сих пор не знаем, то о деятельности англичан известно многое. Экспедиция почему-то носила военное название "Операция Табарин", и в ходе неё англичане основали базу на одном из островов архипелага Палмер, как раз напротив оконечности сотрудничавшей с нацистами Аргентины.

"Высокий прыжок"

Фото © Wikipedia

Но круче всех оказались американцы. Сразу после войны, в 1946 году, они предприняли беспрецедентный военный поход к Антарктиде. Операция называлась "Высокий прыжок" — Highjump. На покорение континента США отправили эскадру в сопровождении двух ледоколов и одной субмарины. В эскадру входило десять военных судов, в том числе три авианосца, несущих на себе 33 воздушных аппарата, среди которых были патрульные бомбардировщики PBM-5 Mariner и вертолёты Sikorsky R-4, а также три эсминца.

Задачи, стоявшие перед эскадрой, были далеки от "мира во всём мире". Как сказал 5 марта 1947 года в эксклюзивном интервью чилийской газете El Mercurio контр-адмирал Ричард Берд, главной задачей флота было "обезопасить США от авианалетов из Антарктиды". Адмирал сказал, что не хочет никого запугивать, но реальность такова, что США больше не считают себя в безопасности. Что именно подразумевал адмирал, осталось загадкой.

В "мирном" покорении континента не обошлось без потерь: погибло три члена экипажа бомбардировщика PBM-5 Mariner — радисты Уэнделл Хендерсе и Фредрик Уильямс, а также прапорщик Максвелл Лопес. По официальной версии, они погибли при крушении самолёта 30 декабря 1946 года.

Само крушение самолёта было весьма странным. Как позже писал в мемуарах член экипажа Джеймс Робертс, их патрульный бомбардировщик "Джордж-1" был кем-то подбит. Робертс, наблюдавший во время полёта за радаром, писал, что почувствовал толчок, как будто самолёт с чем-то столкнулся. Предмет проделал в корпусе дыру и пробил баки. Топливо воспламенилось, самолёт взорвался. Высота, на которой летел бомбардировщик, была небольшой, снег был рыхлым и несколько человек смогли выжить. Но трое американских военных навсегда остались лежать в снегах.

Официальные результаты операции с участием 4500 человек оказались скромными: была произведена аэрофотосъёмка Антарктиды, которую не смогли свести воедино из-за отсутствия на снимках ориентиров, и построены взлётно-посадочная полоса и станция "Литл-Америка IV". Объекты располагались в западной части континента в Китовой бухте — на таинственной и мало исследованной территории.

По непонятным причинам операцию свернули на полгода раньше — вроде бы из-за ранней зимы.

Операция "Ветряная мельница"

Поставки для Windmill экспедиции 1947 г. Фото © Wikipedia

На этом дело не закончилось: в 1947 году Военно-морской флот США продолжил действия в Антарктиде. На этот раз операция называлась Windmill — "Ветряная мельница". О её задачах и результатах знают ещё меньше, чем о "Высоком прыжке", однако доподлинно известно, что США занимались не только разведкой с воздуха, но и подводными и подлёдными исследованиями. Например, в южной части о. Аделаида специалисты подразделения подводного сноса ВМФ США производили взрывные работы. Лейтенантом Смитом под руководством англичанина доктора Роберта Л. Николса был заложен и взорван заряд в 7750 фунтов тротила, после чего американцы ушли прочь.

"Аргус"

Однако и этим США не удовлетворились. В 1958 году была предпринята настоящая бомбардировка Антарктиды ядерными бомбами. Операция получила название Argus, была профинансирована Проектом по специальному оружию США и проведена американским Оборонным ядерным агентством. Было потрачено больше девяти миллионов долларов — гигантская сумма по тем временам. Прикрытием операции стали геофизические исследования, которые американцы якобы проводили в южной Атлантике. Были задействованы девять военных кораблей и самолёты.

28 и 30 августа, а также 6 сентября 1958 года в южных широтах было запущено три баллистические ракеты класса "воздух — воздух" Ding Dong, которые несли боеголовки W25 мощностью в полторы тысячи тонн. Все они были взорваны над Антарктидой на разной высоте — от 170 до 700 километров.

Общественность узнала о бомбардировке только в 1959 году.

В оправдание нарушения всех мыслимых и немыслимых международных норм американцы заявили, что проводили эксперимент по изучению эффекта Кристофилоса.

Согласно предположению этого учёного, атомный взрыв над Антарктидой должен был создать ионизирующее излучение. Подхваченное магнитным полем Земли, оно должно было создать щит над США, способный уничтожить электронику на советских ракетах в случае ядерной атаки. США надеялись, что взрывом будут ослеплены советские радары и ответный удар СССР по США станет невозможным. По сути, это было началом "звёздных войн".

Согласно официальным данным, эффект Кристофилоса от испытаний действительно был, но оказался незначителен и кратковременен. Использовать его в войне было бы неразумно. Для его эффективности нужно было бы, чтобы все вражеские ракеты летели одновременно.

Но правду ли сообщила миру американская военщина? Может быть, во всех военных операциях США в Антарктиде была другая подоплёка?

Оружие против врагов... из космоса?

Вернёмся к нацистам. Перед войной Гитлер и его приближённые были озабочены изобретением новых военных технологий. Их искали не только среди новых изобретений, но и обращались к прошлому — отыскивали упоминания "оружия Богов" в Махабхарате, изучали религию Тибета и надеялись обрести силу с помощью артефактов.

Не для этого ли на край земли и была перед войной отправлена "Швабия"? Гитлеровцы наверняка знали и о загадке карты Пири Рейса XIV века, на которой было изображено побережье Земли Королевы Мод, о карте Меркатора и об изображениях южного континента на картах древних египтян. Возможно, команда "Швабии" должна была искать не место для базы, а знания атлантов?

Недаром в течение войны немцы по всей Европе построили не менее 143 секретных подземных заводов: возможно, там они осваивали полученные в Антарктиде знания, изобретая новое, ещё более смертельное оружие?

После войны большая часть нацистских архивов была вывезена в США, а значит, информация о результатах экспедиции могла стать известна американцам. Тогда становится понятно, что ВМС США могли вывозить, а потом и уничтожать подводными взрывами уцелевшие строения древней цивилизации, чтобы никто, кроме них, не мог завладеть знаниями.

Возможно, среди этих знаний была и информация о других цивилизациях, существующих во Вселенной помимо человечества? Быть может, взрывы над Антарктидой были направлены совсем не против СССР? Может быть, энергия ионизирующего излучения должна была уничтожить совсем иных врагов — из космоса? А эффект Кристофилоса мог стать не просто щитом для какой-то одной страны, а щитом для всего человечества?

Учёные признают, что сейчас у Земли помимо естественного щита, названного радиационным поясом Ван Аллена, который защищает планету от солнечной радиации, есть ещё девять искусственных радиационных полей от ядерных взрывов. Только три из них созданы СССР. Самая низкая орбита остаточного излучения от ядерного взрыва — 43 километра. Это след 3,8-мегатонной бомбы Hardtack Oracle, взорванной американцами на острове Джонстон в Тихом океане. Орбита самого высокого поля тоже создана США — это ядерный заряд Аргус-3, взорванный в 1958 году. Его частицы разлетелись на высоте 539 километров.

Высота орбит эффекта Кристофилоса для советских ядерных бомб, взорванных за Полярным кругом, составляет 59, 150 и 290 километров.

Судя по всему, опасность для космических кораблей и спутников существует в момент взрыва и какое-то время после него. Например, взорванная в 1962 году на высоте в 400 километров американская бомба Starfish Prime мощностью в 1,4 мегатонны вывела из строя английский спутник Ariel-1, четыре американских спутника и советский спутник "Космос V, а зарево от взрыва могли наблюдать за 3400 километров.

Возможно, атланты уже помогли нам — дали защиту от возможных космических агрессоров?