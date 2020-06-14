Проклятые солдаты, чёрный столб и болота духов. Самые мистические места ближайшего Подмосковья

Проклятые болота вблизи Шатуры

Шатура — городок в 150 километрах от центра Москвы. С конца XIX века в этом районе начала происходить чертовщина. Недалеко от городка раскинулись болота: тёмные и непроходимые. С 1885 года в тех местах ремонтировали Коломенский тракт. И как только эту стройку затеяли, начали пропадать люди. Сперва исчезнет строитель, затем извозчик, затем пропадёт целый обоз. Вплоть до 20-х годов XX века стабильно исчезали люди.

Фото © Cайт Министерства экологии МО

Одни любители паранормального рассказывали о каменном шаре, что лежит посреди болот да живых в другой мир переносит. Другие, чуть более научные поклонники мистики, сравнивали шатурские болота с Бермудским треугольником — вроде как происходит в этих местах искривление пространства и времени и люди проваливаются в иные времена. Скептики, конечно, говорят о том, что конец XIX века — идеальное время для того, чтобы ограбить человека и утопить в болоте, кто его найдёт. Но скептикам плохо верят.

Чёрный столб села Ивантеевка

Всего в 35 километрах на северо-восток от столицы находится село Ивантеевка. Славится оно, во-первых, дачными посёлками. А во-вторых, мистическим чёрным Комягинским столбом. Этот столб из камня — настоящая аномалия. Часы вблизи него замирают, птицы не поют, начинает мерещиться всякое. По крайней мере об этом, и гораздо более эмоционально, рассказывают местные жители. Легенде той уже более ста лет.

Комягинским чёрный столб называется в честь дачного садового общества — да, это звучит не очень страшно, но очевидцы другого мнения. С этим столбом есть одна проблема — его никто не видел. А кто видел — пропал или не помнит ничего. Его жуткий образ сохранился лишь в мифах: мол, в лес пойдёшь — столба берегись. Но иногда находятся охотники за неведомым, которые бродят средь окрестных берёз да столб выглядывают.

Переделкинские призраки наполеоновских солдат

Посёлок Переделкино находится в 30 километрах на юго-запад от Москвы. Чаще о нём вспоминают, говоря про домики советских писателей. Но мистика в этих местах появилась гораздо раньше. Во времена Отечественной войны с Наполеоном недалеко от села Переделкино Бонапарт повелел организовать захоронение своих солдат. Тогда же в окрестном лесу насыпали курганы над братскими могилами — и начала происходить чертовщина.