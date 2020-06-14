Проклятые солдаты, чёрный столб и болота духов. Самые мистические места ближайшего Подмосковья

Проклятые болота вблизи Шатуры
Шатура — городок в 150 километрах от центра Москвы. С конца XIX века в этом районе начала происходить чертовщина. Недалеко от городка раскинулись болота: тёмные и непроходимые. С 1885 года в тех местах ремонтировали Коломенский тракт. И как только эту стройку затеяли, начали пропадать люди. Сперва исчезнет строитель, затем извозчик, затем пропадёт целый обоз. Вплоть до 20-х годов XX века стабильно исчезали люди.
Фото © Cайт Министерства экологии МО
Одни любители паранормального рассказывали о каменном шаре, что лежит посреди болот да живых в другой мир переносит. Другие, чуть более научные поклонники мистики, сравнивали шатурские болота с Бермудским треугольником — вроде как происходит в этих местах искривление пространства и времени и люди проваливаются в иные времена. Скептики, конечно, говорят о том, что конец XIX века — идеальное время для того, чтобы ограбить человека и утопить в болоте, кто его найдёт. Но скептикам плохо верят.
Чёрный столб села Ивантеевка
Всего в 35 километрах на северо-восток от столицы находится село Ивантеевка. Славится оно, во-первых, дачными посёлками. А во-вторых, мистическим чёрным Комягинским столбом. Этот столб из камня — настоящая аномалия. Часы вблизи него замирают, птицы не поют, начинает мерещиться всякое. По крайней мере об этом, и гораздо более эмоционально, рассказывают местные жители. Легенде той уже более ста лет.
Комягинским чёрный столб называется в честь дачного садового общества — да, это звучит не очень страшно, но очевидцы другого мнения. С этим столбом есть одна проблема — его никто не видел. А кто видел — пропал или не помнит ничего. Его жуткий образ сохранился лишь в мифах: мол, в лес пойдёшь — столба берегись. Но иногда находятся охотники за неведомым, которые бродят средь окрестных берёз да столб выглядывают.
Переделкинские призраки наполеоновских солдат
Посёлок Переделкино находится в 30 километрах на юго-запад от Москвы. Чаще о нём вспоминают, говоря про домики советских писателей. Но мистика в этих местах появилась гораздо раньше. Во времена Отечественной войны с Наполеоном недалеко от села Переделкино Бонапарт повелел организовать захоронение своих солдат. Тогда же в окрестном лесу насыпали курганы над братскими могилами — и начала происходить чертовщина.
Фото © Московский юго-запад
Место называют гиблым — в курганах захоронено несколько тысяч французов, причём на небольшой площади (200 на 80 метров). Дикий некрополь не найдёшь, если не знать, где он находится. Но часто прохожие ощущают там присутствие потусторонних сил: радио начинает фонить, слышатся голоса, шаги, появляются тени солдат в старой военной форме. Всё можно списать на впечатлительность гостей. А можно и на неупокоенные души солдат, желающих лечь во "французскую землю".