Проклятый клад, база летающих тарелок и призрак подземелий. Самые мистические места Приморья

Проклятый клад острова Русский

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Казалось бы, что может быть мистического на острове, где регулярно проходят современные статусные международные мероприятия. Но древнему проклятию не прикажешь. Так, считается, что остров хранит в себе немало потусторонних тайн. Несколько веков назад он был базой китайских пиратов. Хунхузы — так их называли — хранили в центре острова запасы золота. Но после они вынуждены были с острова бежать. Однако клад с золотом они закопали, а место то прокляли.

Так как хунхузы на острове больше не появлялись, то и проклятие снять некому. А потому творятся на Русском всякие невообразимые вещи. В советское время солдат-срочник убил своего напарника, потому что услышал голос в голове. По ночам многие замечают страшных тварей, преследующих их. И твари эти имеют нечеловеческое происхождение. Считается, что закопанный клад стал эпицентром паранормального. А вот где он — неизвестно даже самым матёрым искателям мистического. Видимо, хунхузы как следует постарались. Но вы можете попытать счастья.

Дальнегорские летающие тарелки

Фото © ТАСС / Сергей Козлов

Приморье считается лидером в России по количеству летающих тарелок на квадратный метр. НЛО здесь наблюдали ещё с середины прошлого века. Так, в 1956 году на озере Благодатное рыбаки видели крушение гигантской тарелки. По словам рыбаков, НЛО напоминало шляпу — было около 600 метров в диаметре, дымило, скрежетало и медленно падало с неба. Рухнуло где-то в море. Выяснить место его падения, а также то, что пили в тот день рыбаки, не удалось.

Дальнегорск является столицей НЛО. В этом городе на севере от Владивостока чаще всего видят неопознанные объекты в небе. А в 1986 году в центре города в районе высоты 611, говорят, рухнула летающая тарелка. Доказательств тому нет, так как по традиции находку забрали военные. Но разговоры о новых гостях из неведомых миров появляются в Сети чуть ли не ежегодно. Так что и у вас есть шанс приметить в небе инопланетян.

Владивостокские призраки подземелий

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Во Владивостоке на горе Попова раньше находилась воинская часть. Теперь там располагается, как говорят местные жители, форт № 3. Это система оставленных подземелий, советских укреплений и ходов. Таких подземелий во Владивостоке множество — и их особенно ценят разного рода любители заброшек и искатели сталкерского духа.