"Подтверждает агрессивную направленность". В МИД РФ оценили стратегию США по обороне в космосе

В МИД России прокомментировали американскую "Стратегию обороны в космосе", отметив, что она лишь подтверждает агрессивную направленность США в этой сфере. Текст документа передаёт ТАСС.

— Чётко обозначена конечная цель — обеспечение "американского военного превосходства в космосе". В этой связи деятельность Пентагона будет сфокусирована на военном применении космического потенциала, — цитирует заявление дипведомства ТАСС.

В МИД считают, что США рассматривает космическое пространство как арену для боевых действий, причём не только в оборонительных целях, но и для ответных атак при враждебном использовании космоса. В заявлении ведомства отмечается, что Вашингтон рассматривает партнёров в этой области лишь как вспомогательные элементы в реализации своих планов.

Россия же занимает диаметрально противоположную позицию и отдаёт приоритет использованию и исследованию космоса исключительно в мирных целях.