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Сорокалетний любитель пива не ходил в туалет 18 часов, и у него разорвался мочевой пузырь

Томография показала сразу три разрыва из-за сильного давления.

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Фото © Pixabay

Сорокалетний китаец по имени Ху попал в больницу после того, как не ходил в туалет 18 часов, выпив более десяти бутылок пива, сообщает портал Unilad.

Закончив употреблять пенный напиток, мужчина отправился спать и уснул так крепко, что не почувствовал необходимости справить нужду.

Проснувшись, он почувствовал острую боль внизу брюшной полости и обратился к врачам. Томография показала разрыв мочевого пузыря сразу в трёх местах из-за сильного давления.

Ранее мэра австралийского города оштрафовали за нарушение карантина. Его застукали с банкой пива на "деловой встрече".

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