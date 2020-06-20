Сорокалетний любитель пива не ходил в туалет 18 часов, и у него разорвался мочевой пузырь

Сорокалетний китаец по имени Ху попал в больницу после того, как не ходил в туалет 18 часов, выпив более десяти бутылок пива, сообщает портал Unilad.

Закончив употреблять пенный напиток, мужчина отправился спать и уснул так крепко, что не почувствовал необходимости справить нужду.

Проснувшись, он почувствовал острую боль внизу брюшной полости и обратился к врачам. Томография показала разрыв мочевого пузыря сразу в трёх местах из-за сильного давления.