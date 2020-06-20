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"Общая история не должна переписываться". МИД Великобритании прокомментировал статью Путина о Второй мировой войне

В дипведомстве подчеркнули, что победа над фашизмом стала общим результатом мужества и жертв СССР и стран-союзников.

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Фото © Pixabay

Министерство иностранных дел Великобритании прокомментировало статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.

Дипведомство согласилось с выводами российского лидера и поддержало его призыв оценивать это историческое событие честно и беспристрастно, опираясь на документы и факты.

Наша общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента или переписываться государствами в их собственных интересах, — приводит заявление британского дипломата РИА "Новости".

В МИД Великобритании также напомнили, что мужество и огромные жертвы СССР и стран-союзников привели к победе над фашистским режимом.

Напомним, статья Путина о Второй мировой войне была опубликована 18 июня, её текст на русском языке доступен на сайте Кремля.

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