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Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве студента в Петербурге

Владислав Голиков скончался после ранения, полученного во время конфликта с охранником фирмы.

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Фото © СПбГУ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить опубликованную в СМИ информацию о том, что фирма, в которой работал обвиняемый в убийстве студента в Санкт-Петербурге, занималась мошенничеством с оформлением трудовых книжек.

Журналистам стало известно, что подозреваемые в мошенничестве работодатели предлагали свои услуги в городе на протяжении нескольких лет, — говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Также следствие отмечает, что потерпевшие ранее уже обращались в правоохранительные органы.

Бастрыкин поручил выяснить причины и условия, благодаря которым злоумышленники длительное время осуществляли свою деятельность. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Напомним, ранее стало известно, что студент Владислав Голиков, получивший ранение во время конфликта с охранником фирмы на Невском проспекте, скончался.

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