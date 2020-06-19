Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве студента в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить опубликованную в СМИ информацию о том, что фирма, в которой работал обвиняемый в убийстве студента в Санкт-Петербурге, занималась мошенничеством с оформлением трудовых книжек.

— Журналистам стало известно, что подозреваемые в мошенничестве работодатели предлагали свои услуги в городе на протяжении нескольких лет, — говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Также следствие отмечает, что потерпевшие ранее уже обращались в правоохранительные органы.

Бастрыкин поручил выяснить причины и условия, благодаря которым злоумышленники длительное время осуществляли свою деятельность. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.