Шестилетняя девочка утонула в бассейне банного комплекса в Перми

Видео © СУ СКР по Пермскому краю

В бассейне банного комплекса в Индустриальном районе Перми утонула шестилетняя девочка, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Ребёнок отдыхал в бане вместе с 43-летней мамой, которая оставила дочь без присмотра. Другие люди, обнаружившие девочку, попытались оказать ей медицинскую помощь, однако спасти её не удалось.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 109 "Причинение смерти по неосторожности". Женщина будет допрошена, ей проведено медицинское освидетельствование с целью установления состояния опьянения в момент инцидента.

Следователи провели осмотр места происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.