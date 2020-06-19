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Шестилетняя девочка утонула в бассейне банного комплекса в Перми

Ребёнок находился в бане вместе с 43-летней матерью.

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Видео © СУ СКР по Пермскому краю

В бассейне банного комплекса в Индустриальном районе Перми утонула шестилетняя девочка, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Ребёнок отдыхал в бане вместе с 43-летней мамой, которая оставила дочь без присмотра. Другие люди, обнаружившие девочку, попытались оказать ей медицинскую помощь, однако спасти её не удалось.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 109 "Причинение смерти по неосторожности". Женщина будет допрошена, ей проведено медицинское освидетельствование с целью установления состояния опьянения в момент инцидента.

Следователи провели осмотр места происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Лайф сообщал, что в Забайкалье четыре человека утонули, спасая из реки тонущую девочку. Поисковики обнаружили тела всех погибших.

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