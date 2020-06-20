"Скука и сожаление". Российские политики оценили решение ЕС продлить санкции на полгода

В Госдуме заявили, что Европа продолжает "плясать под вашингтонскую дудку".

Российские политики считают, что Евросоюз решением продлить санкции из-за Крыма показывает лишь то, что зависит от мнения США.

Как считает сенатор Алексей Кондратьев, они не связаны с минскими договорённостями, а являются скорее коллективной политикой Запада.

— Одним из ведущих условий минских соглашений является "формула Штайнмайера". В ней, например, вопрос Крыма не рассматривается в принципе. А санкции вводятся и пролонгируются именно с требованием возврата Крыма, — отметил он в беседе с РИА "Новости", уточнив, что территория Крыма является частью России и ею останется.

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Евросоюза вызывает лишь скуку и сожаление.

— Инертность блокового мышления давно уже ударяет больше по самой Европе. Но всё ещё не хватает воли руководствоваться собственными интересами, всё ещё пляшут под вашингтонскую дудку, — написал депутат в "Твиттере".

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что "очередной раунд антироссийской мессы" прошёл, даже несмотря на разногласия, которые есть между Вашингтоном и Евросоюзом. По его мнению, дальнейшая эффективная энергичная интеграция Крыма в состав России будет лучшим ответом на действия ЕС.