Видео © LIFE

Лайф публикует кадры матча "Крыльев" и "Ахмата" в РПЛ с высоты птичьего полёта. Встреча прошла в Самаре и завершилась со счётом 4:2 в пользу грозненцев.

Голами у хозяев отметились Тарас Бурлак и Максим Глушенков. У гостей отличились Владимир Ильин (дважды), Денис Глушаков и Бернард Бериша.

"Ахмат" набрал 23 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице. "Крылья" на последней строчке с 22 очками.