В России учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского для награждения медиков и волонтёров

Президент России Владимир Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского для вручения российским и иностранным медикам и волонтёрам за вклад в борьбу с эпидемиями, разработку методов лечения и лекарств и спасение жизней пациентов. Положение о наградах опубликовано на сайте Кремля.

Орденом Пирогова будут награждаться граждане России, которые проявили самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций или военных действий. Также он будет вручаться за заслуги в практической и научной медицине, разработку лекарств, методов диагностики и профилактики, за подготовку квалифицированных врачебных кадров. Кроме того, награду смогут получить добровольцы, внёсшие вклад в реализацию социально значимых проектов и оказавшие бескорыстную поддержку, а также те, кто занимался благотворительностью в хосписах, больницах и госпиталях.

Иностранным гражданам награда полагается за лечение сложных клинических случаев, активное участие в научной деятельности российских организаций и иные заслуги. Орден может вручаться посмертно.

На лицевой стороне серебряного наградного знака изображён портрет врача-хирурга Н.И. Пирогова, на оборотной — девиз "Милосердие, долг, самоотверженность".

Фото © Сайт Президента России

Медалью Луки Крымского награждаются медицинские работники и фармацевты за высокий профессионализм, квалифицированное оказание врачебной помощи, обеспечение граждан лекарственными средствами и научную деятельность. Она вручается за проявление самоотверженности в лечении пациентов в экстремальных условиях, спасение их жизни и сохранение здоровья.

Иностранцы могут получить награду за значительный вклад в развитие здравоохранения в РФ или оказание медпомощи российским гражданам за рубежом.

Наградной знак выполнен из серебра, на лицевой стороне изображён портрет святителя Луки Крымского, на оборотной — надпись "За верность долгу и силу духа".

Фото © Сайт Президента России