Политолог рассказал о безопасности электронного голосования о поправках в конституцию

Первый заместитель председателя Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич рассказал Лайфу о механизме сервиса "Мобильный избиратель" и электронно-дистанционном голосовании по внесению поправок в конституцию.

Эксперт объяснил, что это максимально безопасный способ, когда можно не выходить из дома на избирательный участок и отдать свой голос через портал госуслуг. По словам политолога, процедура проходит как бы досрочно — с 25 по 30 июня включительно можно в любую удобную минуту подать заявление и проголосовать. Однако в среду, 1 июля, дистанционная услуга будет уже недоступна.

— Применяется технология блокчейн, блокчейн защищает от изменения ваш голос, а отсутствие зримых виртуальных бюллетеней защищает вас от притеснений, например, работодателей, которые могут сказать: ну-ка покажи, как ты проголосовал. Также технология двух урн, подключённых к принтеру, не даёт установить, за кого именно и как проголосовали вы, — прокомментировал Малькевич безопасность процедуры.

Политолог подчеркнул, что всё российское общество делает серьёзный шаг вперёд для развития цифровых технологий и сервисов. Он выразил надежду, что в дальнейшем это направление будет только развиваться.