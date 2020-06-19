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Политолог рассказал о безопасности электронного голосования о поправках в конституцию

Эксперт объяснил, как технология блокчейн защищает голос каждого гражданина.

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Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Первый заместитель председателя Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич рассказал Лайфу о механизме сервиса "Мобильный избиратель" и электронно-дистанционном голосовании по внесению поправок в конституцию.

Эксперт объяснил, что это максимально безопасный способ, когда можно не выходить из дома на избирательный участок и отдать свой голос через портал госуслуг. По словам политолога, процедура проходит как бы досрочно — с 25 по 30 июня включительно можно в любую удобную минуту подать заявление и проголосовать. Однако в среду, 1 июля, дистанционная услуга будет уже недоступна.

Применяется технология блокчейн, блокчейн защищает от изменения ваш голос, а отсутствие зримых виртуальных бюллетеней защищает вас от притеснений, например, работодателей, которые могут сказать: ну-ка покажи, как ты проголосовал. Также технология двух урн, подключённых к принтеру, не даёт установить, за кого именно и как проголосовали вы, прокомментировал Малькевич безопасность процедуры.

Политолог подчеркнул, что всё российское общество делает серьёзный шаг вперёд для развития цифровых технологий и сервисов. Он выразил надежду, что в дальнейшем это направление будет только развиваться.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил на 1 июля проведение голосования по поправкам в конституцию. Как и было заявлено ранее, этот день станет выходным. Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения процедуры волеизъявления. Ранее Центризбирком показал, как будет проходить голосование по поправкам, а СМИ опубликовали образец бюллетеня. Документ будет содержать всего лишь один вопрос и два варианта ответа.

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