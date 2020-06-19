Фитнес-центры и спортивные организации в Подмосковье откроются с 1 июля

В Московской области с 1 июля возобновится работа фитнес-центров и других спортивных объектов, соответствующее распоряжение подписал в пятницу губернатор региона Андрей Воробьёв.

В спортивных комплексах возобновятся тренировки, также будет разрешено проводить мероприятия с числом участников не более 50 человек.

Кроме того, с 25 июня откроются подмосковные музеи, выставки и зоопарки. Билеты будут доступны онлайн с ограничением по количеству посетителей. Также начнут торговлю все магазины независимо от их площади и наличия отдельного входа. Жители Московской области смогут очно посещать МФЦ, но только по предварительной записи.

С 15 июля планируется возобновление работы детских лагерей и индустрии отдыха.