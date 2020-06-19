Банк и Церковь Англии извинились за причастность к работорговле в XVIII–XIX веках

Банк и Церковь Англии принесли извинения за причастность в прошлом к работорговле. Заявления об этом были сделаны на основании фактов, которые ранее установил Университетский колледж Лондона, что около ста представителей Церкви Англии и шесть управляющих Банком Англии получали доходы от работорговли. На фоне протестов против расизма и колониальной политики в прошлом, охвативших Британию, представители учреждений заявили о вине своих предшественников.

Как сообщает газета The Daily Telegraph, христианская церковь Англии назвала "источником стыда" то, что некоторые приходские священники и епископы владели плантациями, на которых работали невольники. А в Банке Англии сообщили, что само учреждение не участвовало в работорговле, но в этом были замешаны некоторые его руководители. Финансовая организация пообещала убрать со стен банка портреты управляющих и директоров, которые имели отношение к этому.

— Не может быть никаких сомнений в том, что работорговля XVIII и XIX веков была неприемлемой частью английской истории, — сообщил Банк Англии.

Ранее Университетский колледж Лондона установил, что около ста представителей Церкви Англии и шесть управляющих Банком Англии получали доходы от работорговли.