В США уволили шефа полиции, где поддержали пострадавших в перестрелке российских коллег

В США заставили уволиться начальника Департамента полиции в округе Принс-Джорджес, который вместе с коллегами открыто выразил поддержку российским полицейским, пострадавшим в результате перестрелки с бандитом на Ленинском проспекте в Москве 15 июня.

Как сообщает RT, отставка произошла на следующей день после того, как американские полицейские отправили письмо в поддержку коллегам из России. Но формально увольнение не связано с данным фактом, как утверждают местные власти.

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) опубликовал 94-страничный доклад о "попустительстве случаям расизма" в полицейских участках этого района. В досье фигурирует 13 силовиков округа. Почему доклад предъявили сразу на следующий день после того, как полицейские поддержали российских коллег, и может ли это быть связано, властями не комментируется.

Напомним, 17 июня полицейские из округа Принс-Джорджес выразили солидарность с российскими коллегами, которые пострадали во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве, и сообщили, что молятся об их выздоровлении.<br/>