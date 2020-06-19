В Москве ушёл с молотка автограф Путина 25-летней давности

В России с аукциона ушёл автограф президента России Владимира Путина, который он оставил в 1995 году. На тот момент нынешний глава государства занимал должность руководителя Комитета по внешним связям в мэрии Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома.

Путин оставил свою подпись на свидетельстве, выданном местному предприятию. Раньше мэрия выдавала такие документы всем компаниям, которые вносились в государственный реестр. Лот был выставлен два дня назад, однако сперва интереса к нему никто не проявлял. Лишь после закрытия торгов автограф был продан за 48 тысяч рублей. Сам же аукционный дом оценил лот в 40–50 тысяч рублей.

Автограф Путина. Фото © Российский аукционный дом

Помимо прочего, на продажу также был выставлен уникальный автограф российского писателя Фёдора Достоевского. Его подпись на собственном произведении "Записки из Мёртвого дома" ушла с молотка за 5,5 миллиона рублей.