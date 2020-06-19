Домашние питомцы могут стать причиной второй волны эпидемии CoViD-19

Даже когда человечество полностью победит коронавирусную инфекцию, вторую волну эпидемии в мире смогут вызвать домашние животные, если окажется, что они могут быть "резервуарами" для вируса SARS-CoV-2. Об этом заявили специалисты Университетского колледжа Лондона.

— Нам необходимо разработать стратегию эпиднадзора, чтобы избежать внезапной вспышки заболевания среди животных, которая может представлять угрозу не только для них, но и для здоровья людей, — цитирует одного из учёных Daily Mail.

Специалисты призвали тщательно изучить вопрос восприимчивости различных видов животных к CoViD-19 и способы передачи вируса другим живым существам. Учёные считают, что если проигнорировать эти исследования, то домашние питомцы станут серьёзной угрозой для всех санитарно-эпидемиологических мер, принимаемых в мире для борьбы с пандемией.