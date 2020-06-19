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ВОЗ: Мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса

Глава организации подчеркнул, что CoViD-19 всё ещё смертоносен и быстро распространяется.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса. Он напомнил, что накануне ВОЗ получила сведения о более 150 тысячах новых случаев заражения CoViD-19.

Сообщения о половине этих случаев пришли из Северной и Южной Америки, о большом числе заболевших информировали также из Южной Азии и Ближнего Востока. Мир находится в новой и очень опасной фазе, — сказал Гебрейесус на брифинге.

Многие люди устали от пребывания дома, а страны нуждаются в открытии своих экономик, но "вирус всё ещё смертоносен и быстро распространяется", говорит эксперт. Глава ВОЗ настоятельно рекомендует всем сохранять крайнюю бдительность и соблюдать меры предосторожности. В частности, он подчеркнул необходимость соблюдать безопасную социальную дистанцию и оставаться дома в случае болезни.

Также Гебрейесус призвал продолжать работу по выявлению случаев заражения, изолированию и лечению всех инфицированных.

Ранее сегодня стало известно, что в 22 регионах России пройдёт первый этап исследования популяционного иммунитета к CoViD-19. Это позволит выявить особенности эпидемии и спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в стране и каждом отдельном субъекте РФ.

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