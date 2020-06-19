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На Украине заявили о начале второй волны эпидемии коронавируса

За минувшие сутки в Незалежной выявили рекордное число заболевших CoViD-19.

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Фото © Pixabay

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась новая волна заражения коронавирусной инфекцией. Он настоятельно призвал украинцев соблюдать карантинные ограничения.

У нас уже две области, где наполнение больниц составляет более 50%... Фактически у нас сегодня начало очередной, первой или второй, как хотите называйте, волны заболеваемости коронавирусом, — заявил украинский премьер на внеочередном заседании правительства.

По словам Шмыгаля, многие жители страны перестали соблюдать карантинные правила, решив, что "коронавирус исчез и шансов заболеть больше нет". Результатом безответственного поведения стало рекордное число заражённых за сутки — 921 человек.

Ранее в нарушении карантина уличили президента Украины Владимира Зеленского. 3 июня он в компании политиков посетил одно из кафе в городе Хмельницком и похвастался "крутым кофе". Спустя несколько дней лидер Незалежной отправился на велопрогулку с украинскими журналистами.

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