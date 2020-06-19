На Украине заявили о начале второй волны эпидемии коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась новая волна заражения коронавирусной инфекцией. Он настоятельно призвал украинцев соблюдать карантинные ограничения.

— У нас уже две области, где наполнение больниц составляет более 50%... Фактически у нас сегодня начало очередной, первой или второй, как хотите называйте, волны заболеваемости коронавирусом, — заявил украинский премьер на внеочередном заседании правительства.

По словам Шмыгаля, многие жители страны перестали соблюдать карантинные правила, решив, что "коронавирус исчез и шансов заболеть больше нет". Результатом безответственного поведения стало рекордное число заражённых за сутки — 921 человек.