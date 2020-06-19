Путин заявил, что коронавирус объединил россиян

Угроза пандемии объединила россиян и позволила стране выйти из ситуации с минимальными потерями. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе очередного совещания по борьбе с последствиями распространения коронавируса.

— Самое главное, что эта ситуация [с коронавирусом] нас всех объединила, это факт. И это позволило нам с минимальными потерями выходить из сложившейся ситуации, — отметил глава государства.

Ранее российский лидер заявил о постепенном восстановлении экономики и выходе из режима ограничений. Он подчеркнул, что многие предприятия всё это трудное время не только не прекращали работу, а, наоборот, трудились в режиме высочайшей мобилизации.