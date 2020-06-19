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Путин заявил, что коронавирус объединил россиян

По мнению президента РФ, государство находится на правильном пути в борьбе с эпидемией.

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Президент России Владимир Путин. Фото © Пресс-служба Кремля

Угроза пандемии объединила россиян и позволила стране выйти из ситуации с минимальными потерями. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе очередного совещания по борьбе с последствиями распространения коронавируса.

Самое главное, что эта ситуация [с коронавирусом] нас всех объединила, это факт. И это позволило нам с минимальными потерями выходить из сложившейся ситуации, — отметил глава государства.

Ранее российский лидер заявил о постепенном восстановлении экономики и выходе из режима ограничений. Он подчеркнул, что многие предприятия всё это трудное время не только не прекращали работу, а, наоборот, трудились в режиме высочайшей мобилизации.

При этом он призвал не забывать, что проблем ещё достаточно. Но Путин уверен, что Россия находится на правильном пути и преодолеет все трудности. Нужно только "тиражировать положительные практики".

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