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Глава Свердловской области снял ограничения по времени продажи алкоголя

Данная мера была введена в начале эпидемии коронавирусной инфекции в регионе.

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Фото © Pixabay

По решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе отменили ограничения на продажу алкоголя, которые ранее ввели из-за пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб области по профилактике COVID-19.

Новая редакция указа главы региона о режиме повышенной готовности опубликована на портале правовой информации. Указ, в частности, предполагает снятие ограничений по времени продажи алкогольной продукции, — отмечается в сообщении.

Из-за пандемии власти ограничивали время торговли спиртными напитками до 19 часов вечера. Хотя раньше покупка алкоголя разрешалась до 23.00.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве запретили розничную продажу алкоголя заведениям с залом для посетителей площадью менее 20 квадратных метров, которые расположены в жилых домах или на прилегающих к ним территориях.

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