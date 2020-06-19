Глава Свердловской области снял ограничения по времени продажи алкоголя

По решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе отменили ограничения на продажу алкоголя, которые ранее ввели из-за пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб области по профилактике COVID-19.

— Новая редакция указа главы региона о режиме повышенной готовности опубликована на портале правовой информации. Указ, в частности, предполагает снятие ограничений по времени продажи алкогольной продукции, — отмечается в сообщении.

Из-за пандемии власти ограничивали время торговли спиртными напитками до 19 часов вечера. Хотя раньше покупка алкоголя разрешалась до 23.00.