"ВКонтакте" проведёт выпускной онлайн

"ВКонтакте" проведёт "Основной выпускной" онлайн с участием музыкантов 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Выпускников поздравят Баста, Zivert, Тима Белорусских, Тимати, NILETTO, Jony, HammAli & Navai и Ramil’. Зрители пообщаются со звёздами и смогут принять участие в конкурсе, где будут разыгрываться призы, включая iPhone и "Капсулу" от Mail.ru. Кроме того, учителя поздравят их с окончанием школы.

Трансляция "Основного выпускного" начнётся в 18:00 в паблике "Официальные страницы". Параллельно праздник можно будет посмотреть в 19:00 на телеканале Муз-ТВ с ведущими Идой Галич, Владимиром Маркони и голосовым помощником "Марусей".