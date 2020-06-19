Пропаганда насилия и гомосексуализма. В чём обвиняли The Last of Us 2, которой все восхищаются

Сегодня выходит самая ожидаемая игра 2020 года — The Last of Us Part II. Событие, сопоставимое с релизом шедевра от Кодзимы или продолжения GTA. Рассказываем, почему все говорят об этом проекте, кто пытался запретить его в России и как он связан с холокостом.

The Last of Us Part II (TLoU) — это сиквел одноимённой игры 2013 года от студии Naughty Dog. Её действие разворачивается в ближайшем будущем после пандемии, которая выкосила добрую часть человечества. Виновником трагедии, по версии разработчиков, выступил не вирус, как у нас с вами, а новый вид кордицепса. Грибка, который паразитирует на нервной системе и превращает человека в зомби-мутанта.

Что было дальше?

Цивилизация разрушена. Выжившие люди организуют коммуны. Не всем группам удаётся сохранить привычный образ жизни. Где-то начинает процветать каннибализм, другие мародёрствуют, третьи — "Цикады" — пытаются создать вакцину. В общем, иной раз непонятно, кого бояться нужно больше — монстров или людей.

В центре повествования — Джоэл и Элли. Джоэл — мужчина, который в самом начале пандемии потерял дочь Сару. Элли — подросток-сирота. Ей столько же лет, сколько было Саре на момент гибели.

В новом мире Джоэл становится сталкером. Он водит людей между поселениями, переносит грузы и может достать в зоне что-нибудь ценное. Однажды глава "Цикад" просит его провести Элли через полстраны в специальную лабораторию.

В ходе путешествия Джоэл понимает, что Элли заражена кордицепсом, но не мутирует. Элли, возможно, единственный носитель антител на земле. Поначалу мужчина не проявляет никакой эмпатии к подростку. Она просто груз. Но со временем некогда примерный семьянин проникается к девочке отцовской любовью. Элли тоже привязывается к спутнику.

В конце выясняется, что Элли если и может помочь человечеству, то только ценою своей жизни. Джоэл не готов потерять ещё одного близкого человека и избавляется от "Цикад". Он ставит свои эмоции превыше благополучия человечества.

Реакция

The Last of Us была революционной. Впервые в оболочку видеоигры была завёрнута столь серьёзная и взрослая драма. Геймплей, музыка и графика тоже были на высшем уровне и усиливали ощущение безысходности, свойственной постапокалипсису.

The Last of Us и Naughty Dog носили на руках. Эксклюзив PlayStation стал одной из самых продаваемых игр в истории. В 2013 году множество профильных изданий назвали проект американской студии лучшей игрой года. В конце концов The Last of Us при жизни стала классикой и попала в список лучших видеоигр всех времён и народов. Мир замер в ожидании сиквела.

Долой жестоких лесбиянок

Даже если вы поверхностно интересуетесь видеоиграми, то вы всё равно, вероятно, слышали про The Last of Us Part II. Как когда-то слышали про Death Stranding и GTA. Потому что с самого анонса сиквел TLoU обрёл репутацию если не скандального, то точно эпатажного проекта.

Продолжение The Last of Us представили в 2016 году на мероприятии PlayStation Experience. Небольшой тизер-трейлер ничего, кроме восторга, у публики не вызвал. А вот показ первого геймплея в декабре 2018 года прошёл уже не так гладко. На следующей день после публикации видеоролика разработчиков принялись атаковать в соцсетях.

Коротко О E3

Microsoft такие:

Хэй, привет, у нас тут игры... много игр... много-много игр и это просто игры, играйте, ребят, ведь это игровая консоль.



Sony такие:

Хэй, твари, чё припёрлись? Нет у меня игр. Вот вам две страшные сосущиеся лесбухи и симулятор ходьбы. — 🍋Leeмончик (@ZorgFast) June 12, 2018

Русскоязычных пользователей возмутил показ лесбийского поцелуя в дебютном трейлере. А на Западе в том числе и деятели индустрии принялись журить новинку за обилие кровавых сцен насилия.

And TLOU2 instantly moves into torture porn again. Why? I liked the first game, but this is disgusting. — Sergey Galyonkin (@galyonkin) June 12, 2018

Сторонники последнего мнения обвиняли Naughty Dog в провокации. Дескать, "насильственное порно" (так высказался об игре Сергей Галёнкин, один из основателей Epic Games Store) в TLoU II бессмысленное и служит только одной цели — обратить на себя внимание.

Возымело эффект и то, что телеканал Disney XD оборвал показ игры ещё до поцелуя девушек. Сначала все было подумали, что причина — в пропаганде однополой любви, но позже канал объяснил истинную причину. Disney побоялся показывать детям кровь и насилие.

Релиз любой ценой: потом и кровью

В 2020 году The Last of Us Part II стала героем другой скандальной истории. Журналист Kotaku Джейсон Шрайер провёл расследование, из результатов которого следовало, что условия работы в Naughty Dog сравнимы с каторгой.

Виной тому — та самая игра. Точнее — необъятные амбиции руководства студии, включая вице-президента и продюсера Нила Дракмана. Из-за него гейм-дизайнеры приходили, выбивались из сил и уходили из проекта чаще, чем когда бы то ни было.

К слову о силах. Переработки, как оказалось, для авторов The Last of Us Part II — обычное дело. Многие разработчики систематически задерживались в офисе допоздна и работали по выходным.

Работа не прекращалась даже во время капитального ремонта в офисе. В результате чего одного сотрудника Naughty Dog однажды чуть не зашибло тяжеленной железякой, которую уронили строители.

Самое печальное — далеко не всем, кто перерабатывал, студия оплачивала лишние часы.

Следом к критике организации рабочего процесса присоединился бывший аниматор Naughty Dog — Джонатан Купер. По его словам, из-за переработок как минимум один человек попал в больницу.

Многочисленные переносы релиза — тоже результат бесталанного менеджмента. Купер рассказал , что в один момент студия растеряла всех мало-мальски опытных аниматоров. А новые специалисты с карьерой идти в Naughty Dog отказывались, поскольку знали об ужасных условиях работы.

В итоге компания нанимала новичков и учила их всему чуть ли не с нуля. И именно это, по словам Купера, стало одной из главных причин частых отсрочек.

Месть — блюдо, которое утекает

В середине апреля уже этого года на YouTube случилась серия утечек. Неизвестный пользователь загрузил на видеообменник несколько геймплейных роликов с серьёзными сюжетными спойлерами. По одной из версий, это сделал один из обиженных бывших сотрудников Naughty Dog. По другой — файлы украли хакеры. Не русские.

Сама студия отреагировала на утечки очень болезненно. Дескать, столько труда и жертв оказались под угрозой краха. Дабы избежать дальнейшего распространения спойлеров, Naughty Dog временно отключила комментарии на некоторых страницах в соцсетях и мобилизовала армию юристов Sony.

От последних требовалось ходить по редакциям и кошмарить исками всех, кто отказывался удалять слитые материалы. Из-за чего разработчиков даже обвиняли в пособничестве цензуре.

Запреты случившиеся и неслучившиеся

Уже в конце мая The Last of Us Part II удалили из версии PlayStation Store для стран Ближнего Востока. Причины случившегося не раскрываются. Однако многие предполагают, что поводом стала пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации.

В России тоже, к слову, порывались запретить сиквел TLoU посредством петиции на change.org. Авторы поста призывали Роскомнадзор отменить релиз игры, так как она, дескать, развращает молодёжь и расшатывает духовные скрепы.

К счастью или к сожалению, у гомофобов ничего не вышло. Администрация ресурса довольно быстро удалила петицию.

На воре шапка горит

После публикации одного из релизных CGI-трейлеров The Last of Us Part II команду Naughty Dog обвинили в плагиате. Выяснилось, что разработчики использовали в трейлере кавер песни True Faith, который очень сильно похож на исполнение этой же композиции певицей Лотте Кестнер.

Студия признала свою ошибку и извинилась перед исполнительницей. А также упомянула её в описании к видеоролику на YouTube.

"Список Шиндлера" от мира видеоигр

В самом преддверии релиза случился ещё один шитшторм. В одном из своих отзывов журналист Джефф Канната, подчёркивая серьёзность сиквела TLoU, сравнил игру со "Списком Шиндлера", посвящённым холокосту.

В ответ на это другой журналист — Джейсон Шрайер, у которого несколько родственников сгинули в Аушвице, — обвинил коллегу в некомпетентности. Дескать, аналогия слишком вульгарная. И вообще, если так хочется обесценить трагедию евреев, давайте вообще всякую драму в видеоиграх сравнивать с холокостом.

Hey Neil, this is weirdly personal. Still not sure why you feel the need to go after me multiple times for expressing that I felt an analogy was tacky. I sure hope it's not related to my recent reporting on your studio. Be well and best of luck on the launch. — Jason Schreier (@jasonschreier) June 14, 2020

Всё бы ничего, но на запах рассыпавшихся роз слетелись разработчики видеоигр. Включая продюсера и сценариста The Last of Us Part II Нила Дракмана и геймдизайнера God of War Корри Балрога.

Обе стороны быстро забыли про евреев и перешли на обсуждение личных обид. Спор ожидаемо закончился ничем, но скандальный шлейф, тянущейся за The Last of Us, стал ещё очевиднее.

***

The Last of Us Part II — ещё одно доказательство того, что видеоигры переросли статус увлечения для нёрдов. Индустриальные скандалы и премьеры уже давно расходятся по всему медиапространству и цепляют не только профильные СМИ, но и общественно-политические тоже. Благодаря этому про тех же Кодзиму и Death Stranding сегодня знают даже те люди, которые и близко никогда не подходили к геймпаду.

Хорошо ли это? Ну, с точки зрения коммерции, пожалуй, что да. Любая реклама есть реклама. А вот с точки зрения имиджа культуры видеоигр — большой вопрос.

Отношение к интерактивным развлечениям в США и России на самом деле не так уж и сильно отличается. И там и здесь — власть имущие, случись шутинг или ещё чего плохого с подростками, нередко винят во всём стрелялки.