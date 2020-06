Забудьте про PlayStation 5 и Xbox Series X. Три причины, по которым нельзя покупать новые консоли

PlayStation 5 или Xbox Series X нельзя покупать сразу, потому что мало новых игр

И это классическая проблема на старте каждой новой консоли. Так было и с PlayStation 3 / Xbox 360 и с PlayStation 4 / Xbox One. Точнее, новые игры, которые заявлены исключительно для приставок девятого поколения, есть. Однако потенциально громких хитов несравнимо мало по отношению с тем, что вот-вот вышло или скоро выйдет для PlayStation 4 / Xbox One.

В случае с консолью от Sony — это продолжение Ratchet & Clank, сиквел Horizon Zero Dawn, спин-офф Marvel’s Spider Man и новая Gran Turismo. В случае с Microsoft — это Senua’s Saga: Hellblade 2, новая часть Halo с подзаголовком Infinite и свежая Forza Horizon.

Да, в каждом случае теперь есть обратная совместимость. То есть на PS5 и XSX можно забавляться играми, вышедшими для PS4 и XO. Звучит прекрасно, но есть то самое одно но. Xbox One научилась запускать версии игр от Xbox 360 спустя два года после старта продаж. Microsoft реализовала опцию совершенно: игрокам не приходилось платить повторно за имеющиеся копии игр от Xbox 360. Будет ли работать обратная совместимость на XSX сразу и по той же схеме? Мы не знаем.

PlayStation 5 или Xbox Series X будут стоить неоправданно дорого

Для сравнения: цена PS4 Slim сегодня 299 долларов, Xbox One S — 229 долларов. На старте PS4 и Xbox One стоили по 399 "зелёных". Каждая из сторон, к слову, имела опыт продажи консолей с бОльшими ценниками. Sony первое время пыталась продавать в США новую PS3 за 599 долларов, а Microsoft поверила в себя на старте Xbox One — просила за приставку 499 долларов. Оба примера печально известные. Ни PlayStation, ни Xbox с завышенным ценником не могли похвастаться хорошими продажами.