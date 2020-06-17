Забудьте про PlayStation 5 и Xbox Series X. Три причины, по которым нельзя покупать новые консоли

Sony представила PlayStation 5. Вот-вот восьмое поколение консолей сменится девятым. Но стоит ли платить много денег за новинки на старте? И стоит ли вообще в первый год покупать PlayStation 5 или Xbox Series X? А что покупать, если стоит вопрос приобретения первой консоли? Кажется, что выбор прост — варианта-то всего три: Xbox, Nintendo и PlayStation. По факту же у каждой консоли есть по несколько итераций. И у каждой свои нюансы.

PlayStation 5 или Xbox Series X нельзя покупать сразу, потому что мало новых игр

И это классическая проблема на старте каждой новой консоли. Так было и с PlayStation 3 / Xbox 360 и с PlayStation 4 / Xbox One. Точнее, новые игры, которые заявлены исключительно для приставок девятого поколения, есть. Однако потенциально громких хитов несравнимо мало по отношению с тем, что вот-вот вышло или скоро выйдет для PlayStation 4 / Xbox One.

В случае с консолью от Sony — это продолжение Ratchet & Clank, сиквел Horizon Zero Dawn, спин-офф Marvel’s Spider Man и новая Gran Turismo. В случае с Microsoft — это Senua’s Saga: Hellblade 2, новая часть Halo с подзаголовком Infinite и свежая Forza Horizon.

Как следствие, если вы гонитесь за новыми крутыми играми, то с покупкой PS5 и XSX стоит подождать. Ведь их пока заявлено не так уж и много. В противном случае вы должны быть ярыми фанатами перечисленных выше франшиз вроде Gran Turismo и Halo.

Да, в каждом случае теперь есть обратная совместимость. То есть на PS5 и XSX можно забавляться играми, вышедшими для PS4 и XO. Звучит прекрасно, но есть то самое одно но. Xbox One научилась запускать версии игр от Xbox 360 спустя два года после старта продаж. Microsoft реализовала опцию совершенно: игрокам не приходилось платить повторно за имеющиеся копии игр от Xbox 360. Будет ли работать обратная совместимость на XSX сразу и по той же схеме? Мы не знаем.

С PlayStation легко представляется история, когда за старые игры придётся доплатить. Во-первых, были прецеденты. Копии одной и той же игры для PS3/PS4 и PSP / PS Vita всегда приходилось покупать дважды. Во-вторых, полностью бесплатная обратная совместимость сразу лишит PlayStation львиной доли заработка. Потому что, купив новую консоль, люди продолжат играть в бесплатные старые игры.

А это контрпродуктивно. Поскольку консоли всегда продавались и продаются себе в убыток, их комплектующие всегда дороже, чем розничная цена готового продукта. Платформодержатели покрывают убыточность железа и зарабатывают за счёт игр.

PlayStation 5 или Xbox Series X будут стоить неоправданно дорого

Вторая причина — цена. Официальные цены XSX и PS5 ещё не объявлены. Однако тут и к гадалке не надо ходить, чтобы понять, что они окажутся дороже текущего поколения. Об этом говорят и слухи, и законы рынка.

К слову, о первых. Намедни в Amazon появилась и исчезла страница предзаказа PS5. На ней была указана цена — 499,99 доллара. Стоимость XSX тоже, как ожидается, зафиксируется в промежутке 500–550 долларов.

Для сравнения: цена PS4 Slim сегодня 299 долларов, Xbox One S — 229 долларов. На старте PS4 и Xbox One стоили по 399 "зелёных". Каждая из сторон, к слову, имела опыт продажи консолей с бОльшими ценниками. Sony первое время пыталась продавать в США новую PS3 за 599 долларов, а Microsoft поверила в себя на старте Xbox One — просила за приставку 499 долларов. Оба примера печально известные. Ни PlayStation, ни Xbox с завышенным ценником не могли похвастаться хорошими продажами.

Релизный прайс не единственный повод отложить покупку свежих консолей. И Sony, и Microsoft спустя пару-тройку лет после запуска новых поколений представляют упрощённые и улучшенные версии. В случае с Xbox — модели One S и One X. В случае с PlayStation — версии Slim и Pro. Разумеется, упрощённые модели стоят дешевле. Как правило, на 100 долларов. При этом по функционалу они не уступают базовым моделям. Ну и как раз к запуску новых итераций в библиотеке игр появляется достаточно игр, ради которых уже стоит обновиться с предыдущего поколения.

Нет ощущения нового поколения

Xbox Series X и PlayStation 5 не предлагают принципиально нового опыта. Точнее, они не предлагают нового визуального опыта. Качество графики в играх, судя по первым трейлерам, если и шагнёт вперёд, то не так далеко, как это было в случае с прошлым поколением. А графика — это один из продающих элементов маркетинга.

Да, мы можем вспомнить про успех Nintendo, которая испокон веков продаёт мультяшные игры и на данный момент является успешнее Xbox (если отталкиваться от количества проданных консолей). Но Nintendo Switch продаётся за счёт других факторов. Во-первых, это единственная актуальная портативная консоль. Во-вторых, значительная часть библиотеки игр Nintendo — эксклюзивы, которые задействуют уникальные свойства консоли (обратная тактильная связь, сенсоры движения и т.д.). В-третьих, Nintendo делает большой акцент на расширении игрового опыта за счёт внешней периферии. Взять хотя бы конструктор Labo или странноватый гаджет Ring Fit.

Что же принципиально нового предлагают XSX и PS5? Ну, главной фишкой каждого кандидата являются быстрые кастомные SSD. Они, дескать, позволяют избавиться от загрузок в видеоиграх и делают виртуальные миры красивее за счёт возросшей дальности прорисовки.

Раньше разработчики всячески хитрили, маскируя нерасторопность игровых систем. Например, в God of War переходы между большими локациями, занимающие не одну минуту, представляли из себя мини-игры. Пока консоль пыхтела, прорисовывая огромный мир, игрок не просто пялился в экран загрузки, а занимался какой-то активностью. И это верх мастерства геймдизайна! В 99% случаев игроки именно и наблюдают слайд-шоу с глупейшими советами.

Наверняка потенциал новых жёстких дисков упирается не только в быстрые загрузки и моментальную прорисовку локаций. Наверняка есть и другие особенности. Но пока ни один из вендоров не смог их презентовать иначе.

Обе консоли поддерживают Ray Tracing. Технологи заметно улучшают качество графики, но, опять же, ни Sony, ни Microsoft не провели достойную демонстрацию. Меж тем у каждой новой платформы было уже по меньшей мере две презентации.

Новые контроллеры Dual Sense от Sony получили обратную тактильную связь. Крайне занимательная функция, которая, если её освоят разработчики, может сильно разнообразить игровой процесс. Но ключевое слово здесь "если". Напомним, у современного контроллера DualShock 4 тоже есть интересные опции. Вроде сенсорной панели, гироскопа и встроенного динамика. Но даже по отдельности они используются редко. А вместе и вовсе почти никогда. На ум приходит только одна игра — "Сорванец". При таком раскладе несложно представить, что и навороты Dual Sense забудутся быстро.

Так какую консоль выбрать?

Если выбор за первой консолью, то, возможно, к новым Xbox и PlayStation и стоит присмотреться. Но точно не на старте их продаж. Потому что, по слухам, из-за рецессии в Китае, вызванной CoViD-19, оба платформодержателя не успеют наштамповать к Рождеству консоли должного количества. А значит, наверняка вылезут перепродавцы, магазины начнут брать комиссию и т.д.

Однако если вы присматриваетесь к самому дешёвому из возможных вариантов и вам не так принципиально быть на острие прогресса, то смело берите PlayStation 4 Slim или Xbox One S. Уже вышедших игр для них хватит на несколько лет вперёд. А мультиплатформенные проекты продолжат на них выходить вплоть до появления облегчённых версий PS5 и XSX.

На PS4 так точно. Потому что издатели всевозможных франшиз вроде Call of Duty, FIFA и Assassin’s Creed банально не смогут игнорировать огромную аудиторию старой консоли. Если грубо предположить, что каждая проданная PS4 равна одному игроку, получится более 111 миллионов потенциальных покупателей. Это второй показатель в истории игровой индустрии.

Пример тому — PlayStation 3. Стоящие внимания игры для этой платформы выходили в 2017 году и даже в 2018-м. Консоли на тот момент уже было 11–12 лет. Да по таким меркам PS4 в самом расцвете сил. Ведь ей всего лишь семь лет.

Самым же оптимальным во всех смыслах выбором является PlayStation 4 Pro и Xbox One X. Обе консоли стоят относительно недорого, но при этом заряжены актуальным железом. Железом, которое поддерживает разрешение 4К, формат изображения HDR и частоту кадров 60 FPS.

Выбирая же между PlayStation и Xbox, мы однозначно рекомендуем первую. Потому что для неё вышло банально больше хороших игр. Игр, которые нельзя запустить на Xbox.

Nintendo Switch, на наш взгляд, стоит рассматривать только в случае острой необходимости именно портативного гейминга. Наивно, к слову, полагать, что последнему свойству находится достойное применение только в дороге. Любой семейный человек с маленьким ребёнком портативность Switch оценит по достоинству даже в рамках однокомнатной квартиры.

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Резюмируем. Новые консоли не стоит брать, потому что: — мало игр на старте; — дорого; — нет технологий, ради которых стоит переплачивать; — у вас уже есть PlayStation 4 или Xbox One.

Первой консолью в 2020 году должна стать PS4/Slim/Pro, потому что: — на ней больше отличных видеоигр, чем где бы то ни было; — она будет поддерживаться разработчиками как минимум ещё два-три года; — наличествует поддержка всех актуальных стандартов (если речь о PS4 Pro).

Первой консолью в 2020 году должна стать XO/S/X, потому что: — это самый дешёвый вариант на рынке (если речь о XOS); — есть выгодная подписка Game Pass (отличный вариант для всех неискушённых геймеров); — наличествует поддержка всех актуальных стандартов (если речь о XOX Pro).