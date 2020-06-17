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В Башкирии четыре дня искали пропавших туристов. Но из-за путаницы с датой у этой истории счастливый конец

Отдыхающие немало удивились, узнав, что спасатели искали их больше трёх дней.

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В Башкирии байдарочников, которых сотрудники МЧС искали четыре дня, нашли загорающими на берегу. Оказалось, что спасать никого и не нужно было. Водитель, который поднял тревогу, просто перепутал субботы.

Как объяснили "потерявшиеся", ещё перед началом сплава по реке Юрюзань к востоку от Уфы туристическая группа договорилась с местным водителем, что он их заберёт из назначенного места в субботу, 20 июня. Вероятно, мужчина неверно понял приезжих и решил, что речь идёт о субботе, 13 июня. Приехав на место раньше срока, он не обнаружил туристов. После этого мужчина заявил в полицию и поднял на уши всё районное МЧС.

Трое суток поиски пропавших не давали никаких результатов. Были задействованы все оперативные службы районов и ближайших населённых пунктов, к поискам подключились даже местные жители.

Как сообщал Лайф, лишь на четвёртый день вертолёт заметил силуэты, похожие на туристов. Сами туристы были удивлены, что их так долго искали спасатели.

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