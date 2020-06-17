В Башкирии четыре дня искали пропавших туристов. Но из-за путаницы с датой у этой истории счастливый конец

В Башкирии байдарочников, которых сотрудники МЧС искали четыре дня, нашли загорающими на берегу. Оказалось, что спасать никого и не нужно было. Водитель, который поднял тревогу, просто перепутал субботы.

Как объяснили "потерявшиеся", ещё перед началом сплава по реке Юрюзань к востоку от Уфы туристическая группа договорилась с местным водителем, что он их заберёт из назначенного места в субботу, 20 июня. Вероятно, мужчина неверно понял приезжих и решил, что речь идёт о субботе, 13 июня. Приехав на место раньше срока, он не обнаружил туристов. После этого мужчина заявил в полицию и поднял на уши всё районное МЧС.

Трое суток поиски пропавших не давали никаких результатов. Были задействованы все оперативные службы районов и ближайших населённых пунктов, к поискам подключились даже местные жители.