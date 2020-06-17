В центр Москвы стянули технику для репетиции Парада Победы — видео

В центре Москвы началась подготовка к первой совместной репетиции Парада Победы, которая состоится сегодня в 22:00. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, что на улицы уже стянули военную технику.

С 17:30 в центре столицы начали перекрывать автомобильное движение. О том, какие улицы необходимо объезжать, ранее сообщил Дептранс Москвы.

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы 1 / 3