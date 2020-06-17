"Создавай проблемы". Ефремов отправился на допрос в кепке с неоднозначной надписью

Актёр Михаил Ефремов отправился сегодня на допрос по уголовному делу о пьяном ДТП в центре Москвы в кепке с надписью Make Trouble Not War ("создавай проблемы, а не войны". — Прим. Лайфа). Головной убор и чёрные очки артист использовал, чтобы спрятать лицо от многочисленных камер, но о значении фразы он, по всей видимости, не подумал.

Отметим, что в этой же кепке Ефремов был на заседании в Таганском суде Москвы 9 июня, откуда его отправили под домашний арест до 9 августа. При этом оказалось, что изначально артист настаивал на заключении в СИЗО. По словам адвокатов, он "места себе не находит" из-за случившегося и отказывается от еды.